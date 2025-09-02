V Teplicích se přou kvůli bourání bývalé plovárny, primátor demolici hájí

Pavel Křivohlavý
  10:15
Po 26 letech se do majetku Teplic vrátil areál bývalé plovárny v Zámecké zahradě. Vedení města ho letos odkoupilo za téměř 21 milionů korun, aniž by mělo jasný záměr, co s areálem bude. Ptalo se na to lidí v rámci speciální akce. Místní politici se zároveň přou kvůli tomu, že radnice nechala zbořit vstupní část areálu. Podle exprimátora protiprávně.

Nové využití zchátralého prvorepublikového koupaliště postaveného v roce 1932, které od 80. let chátralo a definitivně se zavřelo v roce 1996, se řešilo uplynulý pátek přímo na místě při akci nazvané Plovárna žije, kde město sbíralo podněty.

Vstup do bývalého areálu koupaliště nechala radnice před několika dny zbořit. (1. září 2025)
Vstup do bývalého areálu koupaliště nechala radnice před několika dny zbořit. (1. září 2025)
Vstup do bývalého areálu koupaliště nechala radnice před několika dny zbořit. (1. září 2025)
Vstup do bývalého areálu koupaliště nechala radnice před několika dny zbořit. (1. září 2025)
24 fotografií

„Chceme, aby se na rozhodování o budoucnosti plovárny podíleli právě lidé, kteří místo znají, chtějí ho využívat nebo k němu mají vztah. Věřím, že společně najdeme smysluplné využití,“ vzkázal místním primátor Jiří Štábl (ANO).

Lidé své nápady zapisovali na tabuli, sdělovali do reportážní kamery, ale také psali na sociální sítě. Nejčastěji se objevovala myšlenka nějaké formy obnovení plovárny nebo alespoň místa s vodními prvky na letní dovádění dětí.

Ozvaly se však i další názory. „Ráda bych si tu představila nějaký multifunkční prostor, třeba pro maminy s dětmi,“ uvažovala mladá Tepličanka.

Další účastník setkání by zde rád viděl kulturní centrum, kde by v sezoně fungovalo letní kino a kavárnička. Zaznělo i přání na vytvoření multifunkčního hřiště, kde by šel hrát zdarma tenis nebo nohejbal. „V Teplicích se hodně sportuje, tak by tu měly být takovéto možnosti,“ dodal mladý muž.

Bouře kvůli zchátralé plovárně. Teplice ji koupí za dvojnásobek odhadu

Podle dalších účastníků by místo oživila možnost dobrého občerstvení, stage na pořádání koncertů, skatepark, lehátka či inline dráha.

Vedle plánů na budoucnost však zpětné odkoupení bývalé plovárny vzbuzuje také odmítavé postoje. Ty největší je slyšet přímo na radnici, kde se proti odkupu areálu hlasitě staví bývalý primátor a nyní opoziční zastupitel Hynek Hanza (ODS).

Páteční setkání na bývalém koupališti považuje pouze za snahu rady města obhájit si u veřejnosti důvod nákupu za obrovskou cenu a navíc se mu nelíbí ani způsob, jak se vedení města na akci připravovalo. To totiž před jejím konáním nechalo některé zřícené části plovárny odstranit.

„Mám informaci, že hlavní vstup do plovárny byl zbourán bez povolení památkářů. Vedení města se chová v rozporu se zákonem o památkové péči. Stejně tak bez povolení památkářů byl natřen chátrající plot a město vyšlo na 95 tisíc korun,“ popsal rozzlobeně Hanza.

Prodaly za milion, koupily za 21. Využití bývalé plovárny teď Teplice hledají

Proti Hanzově tvrzení se však ohrazuje primátor Jiří Štábl (ANO). „Naším cílem je po letech chátrání otevřít areál bývalé plovárny a dát veřejnosti možnost podílet se na rozhodování o jeho budoucnosti,“ nastínil.

Štábl Hanzovi oponuje i v otázce památkářů. „Město za účelem zajištění bezpečnosti občanů pohybujících se na přilehlém chodníku bylo nuceno na doporučení přivolaného statika zjištěnou havarijní situaci řešit bezodkladně odklizením zřícených trosek a odstraněním dalších částí objektu, které bezprostředně hrozily zřícením. V takovém případě je zájem na ochraně zdraví občanů nadřazen zájmu na ochraně památkových hodnot a jde tak o postup, který je zcela v souladu s právními předpisy,“ vysvětluje primátor.

Podle primátora chtěla radnice vizuální úpravou vstupu zvelebit zanedbaný plechový plot a symbolicky dát najevo, že plovárna se vrací zpět k životu. „Autorem je navíc umělec, který pro město již v minulosti mnohokrát tvořil,“ podotkl Štábl.

28. července 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Neberte mi licenci. Strojvůdce, který vylil na koleje olej, chce žalovat stát

Premium

Martin Schütz, jenž v prosinci 2022 pokapal olejem koleje na železniční trati mezi Mostem a Moldavou a dostal za to podmínku, se chystá soudit se státem. Muž čin spáchal v době, kdy pracoval jako...

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku

Premium

Právě si s manželem chystali večeři, když na ně zazvonili policisté a hasiči s tím, že musí byt okamžitě opustit. Rychle posbírali osobní věci a přesunuli se do dodávky před panelákem, jehož část teď...

V Teplicích se přou kvůli bourání bývalé plovárny, primátor demolici hájí

Po 26 letech se do majetku Teplic vrátil areál bývalé plovárny v Zámecké zahradě. Vedení města ho letos odkoupilo za téměř 21 milionů korun, aniž by mělo jasný záměr, co s areálem bude. Ptalo se na...

2. září 2025  10:15

Grundza uklízel ghetto, teď je na dresu. Nepřizpůsobiví o pomoc nestojí, říká herec

Nejdříve pomáhal uklízet v předlickém ghettu, pak se Grundza dostal na provizorní dres ústeckých fotbalistů. S ním na hrudi domácí tým Viagemu zametl s Českými Budějovicemi díky pohádkovému...

2. září 2025  8:40

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

2. září 2025  8:25

Chomutov má nového primátora. Je jím Milan Märc z Nového Severu

Novým primátorem Chomutova zvolili v pondělí tamní zastupitelé Milana Märce z hnutí Nový Sever. Dosud byl prvním náměstkem primátora. Märc si dal za úkol stabilizovat rozjitřenou politickou...

1. září 2025  20:06

Chomutov finančně pomůže evakuovaným lidem ze staticky nestabilního paneláku

Chomutovští zastupitelé v pondělí schválili poskytnutí finančního daru lidem, kteří se v minulém týdnu museli náhle vystěhovat ze staticky nestabilního panelového domu v Čelakovského ulici. Magistrát...

1. září 2025  17:49

Macík na chvostu, ale nadšený: Tahače mi pomohly z dakarské letargie. Co za rok?

Poslední nebo na chvostu, ovšem nadšený. Martin Macík vyměnil dakarskou svatozář za úděl truckerského tovaryše, přesto si svůj víkendový debut v mistrovství Evropy tahačů v Mostě užíval. Za rok...

1. září 2025

Neberte mi licenci. Strojvůdce, který vylil na koleje olej, chce žalovat stát

Premium

Martin Schütz, jenž v prosinci 2022 pokapal olejem koleje na železniční trati mezi Mostem a Moldavou a dostal za to podmínku, se chystá soudit se státem. Muž čin spáchal v době, kdy pracoval jako...

1. září 2025  10:49

Louny rozšířily placené parkování. Zaděláno na mrtvé centrum, vzkazují lidé

Radnice v Lounech zpoplatnila další parkovací místa v historickém centru, která vznikla po nedávném zjednosměrnění dopravy. Řidiči nově musí platit v Hilbertově ulici a na komunikaci kolem Mírového...

1. září 2025  10:30

Prezident a 43 tisíc diváků v Mostě. Dalším stříbrem je potěšil Doubek

S podporou prezidenta Petra Pavla, svého čtvrtečního spolujezdce i řidiče, se český pilot Martin Doubek znovu postavil v Mostě na stupně vítězů. I v neděli skončil druhý v sérii EuroNASCAR, na rozdíl...

31. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  19:37

Byla „spoluzávislá“. Jedinečná škola, říká spisovatelka o dekádě s gamblerem

Spisovatelka Martina Bittnerová už podruhé bilancuje své soužití s patologickým hráčem automatů. Nejdříve napsala knihu a letos se podařilo dokončit dokumentární film nazvaný Život s gamblerem. S...

31. srpna 2025  8:05

Myšák překousl frustraci a ťuká na NHL: Mívám sen, jak v ní dávám první gól

Když usne, mívá živý sen, jak střílí svůj první gól v NHL. Anebo jak naskakuje na první střídání. Třiadvacetiletý útočník Jan Myšák má plnou hlavu nejlepšího hokejového jeviště světa. A teď je možná...

31. srpna 2025  7:30

Dakarský král Macík v Mostě uzavíral startovní pole, Doubek slaví stříbro

V písku velmistr, na asfaltu učedník. Dvojnásobný dakarský šampion Martin Macík při své první zkušenosti s evropským šampionátem tahačů zatím vymetá chvost startovního pole, byť statečně. Čeští...

30. srpna 2025  18:20,  aktualizováno  19:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.