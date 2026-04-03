Z paneláku na zámek. Takových šancí moc není, říká mladý kastelán z Ploskovic

Pavel Křivohlavý
  8:17
Nová sezona na zámku Ploskovice na Litoměřicku letos začíná pod taktovkou nového kastelána. Teprve jednatřicetiletý Ondřej Píš vyměnil život v paneláku za kastelánský byt na zámku z 18. století. Ploskovice, které kdysi sloužily i jako soukromá rezidence císaře Ferdinanda V. Habsburského, řada lidí zná i z filmového plátna. Právě na to odkazuje novinka, kterou Píš zavádí.

Už jste se na ploskovickém zabydlel?
Ano. Oficiálně jsem nastoupil v lednu, ale pobývám tady už od října s tím, že v listopadu jsme se nastěhovali s celou rodinou. Bydlíme přímo na zámku ve služebním bytě, což má samozřejmě své kouzlo a atmosféru, ale zároveň i určitá úskalí. Například v sezoně se nám před dveřmi do bytu každých 15 minut schází návštěvnická skupina, která se chystá na prohlídku. Nyní nás tak čeká výzva, jak skloubit běžný provoz domácnosti s návštěvnickým provozem na zámku.

Ondřej Píš, kastelán zámku Ploskovice
Natáčení třetí řady seriálu První republika na ploskovickém zámku
Jedna z komnat hlavní prohlídkové trasy na zámku Ploskovice
Zámek je na současné bydlení poměrně stará stavba, jak se vám tu žije?
Sami jsme na to byli zvědaví, protože oba s manželkou jsme panelákové děti. Přistěhovat se na zámek z paneláku je opravdu zajímavý posun. Zní to sice pohádkově a kouzelně, ale z praktického hlediska to je poněkud jiné. První zimu jsme ale neumrzli, neboť na zámku je teplo a kastelánův byt má nová okna a další úpravy.

Co vás vedlo k tomu stát se kastelánem?
Vnímám to jako přirozený posun v profesní kariéře. Vystudoval jsem kulturní historii a rozhodl jsem se pokračovat v oblasti památkové péče, která v sobě sdružuje jak vědecké poznání, tak i edukaci a prezentaci návštěvníkům a údržbu historické památky. Po škole jsem nastoupil na státní zámek Veltrusy, kde jsem vystřídal několik pozic, až jsem se stal zástupcem kastelána, kde jsem mohl proniknout pod pokličku toho, jak to na zámku funguje. Do výběrového řízení do Ploskovic jsem se přihlásil proto, že takováto šance se objeví jen párkrát za život.

Ondřej Píš (31)

  • Na filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval historii a politologii a následně při magisterském studiu na fakultě humanitních studií ještě dějiny evropské kultury.
  • Pochází z Prahy, kde žil až do minulého roku.
  • Před příchodem do Ploskovic pracoval na státním zámku ve Veltrusích.
  • Jeho největším koníčkem je nyní ploskovický zámek a jeho historie.

Po padesáti letech jste v Ploskovicích nahradil Janu Zimandlovou. Plánujete nějaké změny?
Paní Zimandlová byla na zámku zaměstnaná 50 let, ale kastelánkou byla od roku 1996. Základní nabídka návštěvnických okruhů zůstává stejná, ale přicházím s novinkami. Zámek bych chtěl trochu více otevřít dětskému návštěvníkovi. Sám děti mám a vím, jak jsou potřeba akce pro rodiny. Pro letošní sezonu jsme proto připravili dětské prohlídky s Večernicí. Ta k nám patří, protože se v Ploskovicích natáčela pohádka Princ a Večernice. Nyní vrcholí příprava kostýmu a textu, protože o Velikonocích s touto prohlídkou začneme.

Jak vidíte rozvoj zámku nejen v krátkodobém ale hlavně v dlouhodobém horizontu?
Chtěl bych, aby zámek nabízel širokou škálu různých zážitků pro různé typy návštěvníků. Nabídku proto chceme rozšířit o krátkodobé kulturní akce, aby si každý od nás mohl odnést komplexní zážitek, který není o tom, že se jen podívá na starý krásný nábytek, ale bude se skládat z více částí a vjemů. Návštěvník se bude moci projít parkem, dát si kávu, zahrát si kuželky v kuželníku, který chceme opravit, nebo se podívat do našich unikátních zámeckých grott (dekorativní umělé jeskyně, pozn. red.). Prostor grott proto chceme upravit a zatraktivnit, aby více odpovídal audiovizuálnímu zážitku, který v něm měli lidé v barokní době.

Co je hlavní starostí kastelána?
S veškerým respektem k návštěvnickému provozu je nutné říci, že hlavní starostí kastelána je, aby mu obrazně řečeno „barák nespadl na hlavu“. To, že zámek můžeme prezentovat návštěvníkovi, je třešnička na dortu.

Jako za časů císaře Ferdinanda I. Ploskovice lákají na nově upravené komnaty

V jakém technickém stavu je zámek Ploskovice? Nespadne kastelánovi na hlavu?
Čeká nás více udržovacích prací, než je na první pohled vidět. Zámek nedávno prošel velkou rekonstrukcí vnějšího pláště, takže návštěvníkům se může zdát, že stavba je v dobré technické kondici. To však platí pouze pro hlavní budovu. Dlouhodobě se totiž potýkáme se statickými problémy zámeckých arkád. Dále nás čeká rekonstrukce menších objektů v zámeckém parku, z nichž nyní zbývají už jen torza. To se týká třeba kuželníku nebo oranžerie, z nichž nyní vidíme jen zřícené části.

Co mohou Ploskovice nabídnout jiného než jiné zámky?
Jedinečnost se na zámcích často hledá těžko. Ploskovice však mohou nabídnout unikátní prohlídkovou trasu ve vznešeném patře zvaném piano nobile, která byla před dvěma lety kompletně reinstalována. Celá prohlídková trasa je koncipována do jedné jediné doby, a sice do zlatého věku Ploskovic, kdy zde pobýval poslední český korunovaný král a císař Ferdinand V. Habsburský. Vše od nejmenších detailů až po lustry odpovídá jeho době. Ve všech místnostech jsou nové tapety podle historických vzorů a kompletně byl také restaurován nábytek. Od začátku až do konce trasy se zde návštěvník nachází v jedné době a v jednom příběhu. Dalším ploskovickým unikátem jsou zmíněné zámecké grotty, které jsou největší v Čechách. Další podobné jsou až v Kroměříži na Moravě.

Jak se chystáte na Velikonoce a zahájení nové sezony?
Pro návštěvníky chystáme nejen velikonočně vyzdobené interiéry, ale hlavně mimořádné dětské prohlídky s Večernicí. Ve spolupráci s Café Páv připravujeme sobotní velikonoční jarmark, kde si návštěvníci budou moci koupit velikonočního beránka, pomlázky nebo kraslice. Na neděli pro děti chystáme hledání vajíček v parku spojené s dílničkou na zdobení vajíček.

10. července 2024
