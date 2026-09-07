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Bez převážení a za pár tisíc. V Mostě začnou opravovat rozpadlé Klimešovo UFO

Miroslava Strnadová
  12:47
Radnice v Mostě nechá zrestaurovat poškozenou plastiku od akademického sochaře Josefa Klimeše v parku Střed. Biologické těleso se zbortilo v polovině srpna, kdy část díla odpadla. Předtím se přitom roztříštila i jiná Klimešova známá plastika – Rovnováha u Barrandovského mostu v Praze.

„Už jsme objednali restaurátorské práce,“ uvedl primátor Mostu Marek Hrvol (ProMOST). Odborníci by měli dílo začít opravovat na konci září. Plastiku nebudou nikam převážet, vše se bude dělat na místě. Oprava vyjde na zhruba 32 tisíc korun.

Plastika od akademického sochaře Josefa Klimeše v mosteckém parku Střed. Část díla odpadla. (září 2026)
Plastika od akademického sochaře Josefa Klimeše v mosteckém parku Střed. Část díla odpadla. (září 2026)
Plastika od akademického sochaře Josefa Klimeše v mosteckém parku Střed. Část díla odpadla. (září 2026)
Plastika od akademického sochaře Josefa Klimeše v mosteckém parku Střed. Část díla odpadla. (září 2026)
47 fotografií

Odlomená část nebyla původní součástí sochy. Odborníci ji doplnili v roce 2014, kdy dílo rekonstruovali, aby získalo svou původní podobu. Před třemi lety pak plastika prošla běžným restaurátorským ošetřením – tehdy ji odborníci očistili, opravili drobné oděrky a začistili spáry.

Okolí sochy je nyní z bezpečnostních důvodů ohrazeno pletivem. Podle magistrátu došlo k odlomení části plastiky pravděpodobně v důsledku degradace materiálu.

„Nevím, jestli to bylo vlivem vysokých teplot, které v tu doby byly, nebo spíš manipulací během rekonstrukce parku. Možná to už bylo načaté,“ popsal primátor.

Nejdřív Praha, teď Most. Po Rovnováze se rozpadla další Klimešova plastika

Objekt Josef Klimeš poprvé vystavil v Liberci v roce 1969. Tato první verze byla vyrobena z pryskyřice. Pro město Most vytvořil sochu z leštěného dioritu. V parku byla od 70. let minulého století. Dílo lidé pro jeho tvar často nazývají „ňadro“, „klobouk“ nebo „UFO“. Před třemi lety došlo k přesunu díla o několik desítek metrů.

V červenci se v Praze zřítila Klimešova betonová plastika Rovnováha. Sesunula se na cyklostezku. Vedení hlavního města schválilo, že dílo nahradí kopie.

17. července 2026
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