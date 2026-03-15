Trojice mužů, kteří postávali před hospodou, popíjeli alkohol a pošťuchovali se, si všiml operátor městského kamerového dohledového systému. Během chvilky se však situace zdramatizovala a jeden z mladíků začal v ruce mávat předmětem připomínajícím pistoli.
Strážníci proto okamžitě vyrazili na místo, trojici z kamer vyhledali a dotyčného muže se zbraní zpacifikovali.
„.Až následná kontrola ukázala, že se nejedná o skutečnou střelnou zbraň, ale o kuličkovou atrapu pistole, která však na první pohled působí velmi věrohodně,“ uvedl mluvčí chomutovské městské policie Michal Hrdlička.
Dodal, že podobné chování je ve veřejném prostoru mimořádně riskantní, protože lidé v okolí – ani zasahující hlídky – nemohou v dané chvíli rozeznat, zda jde o skutečnou zbraň, nebo pouze o napodobeninu.
„Strážníci navíc zjistili, že mladík měl u sebe také ocelový obušek, který podle svých slov nosil pro osobní ochranu,“ doplnil mluvčí.
Událost nyní řeší městský úřad jako přestupek, protože trojice popíjela alkohol na místě, kde je jeho konzumace podle vyhlášky zakázána.
„To, co podle mladíků měla být jen nevinná ,legrace’ připomínající scénu z akčního filmu, však mohlo snadno vyvolat paniku nebo vážný bezpečnostní incident,“ upozornil Hrdlička.
