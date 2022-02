Brit hodlá zchátralému pivovaru vrátit zašlou slávu, v areálu chce i hotel

Pivovar v Petrohradě Historie vaření piva v Petrohradě sahá až do první poloviny 17. století. Nový pivovar nechal vystavět v letech 1862–1863 hrabě Evžen Černín. Hlavní třípodlažní neorománská pivovarská budova je dílem významného architekta Josefa Zítka, stavitele Národního divadla. Sklepy jsou o něco starší, byly postaveny už v roce 1847.

Pivovar zůstal rodu Černínů z Chudenic do roku 1945. Na konci války byl v pivovaru sklad zbraní SS.

Po osvobození byl pivovar znárodněn. Vaření piva tam pokračovalo do 31. března 1967. Na přelomu 60. a 70. let minulého století se prázdné budovy proměnily ve sklad a balírnu léčivých rostlin, v pivovarských sklepech zrály sýry.

Po revoluci několikrát změnil majitele a postupně chátral.