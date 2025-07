Basketbalový Děčín ztrácí svého lídra, guard Jordan Ogundiran po vydařené ligové sezoně podle očekávání míří výš. „Oznámil nám, že si našel jiné angažmá, chce se posunout dál, měl by hrát evropský...

V Mostě jsou lidi jako já, neděláme fotbal bezhlavě, tvrdí Horváth. Láká ho druhá liga

Nultý rok je za ním, teď už trenér Pavel Horváth mlsně pokukuje s Mostem po hojnějších časech. S týmem zahájil přípravu na novou sezonu třetí ligy a do dvou let by ho rád proměnil v dravou štikou.