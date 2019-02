O týrání chlapce, který zemřel, prý lidé věděli. Nikdo ale nic neřekl

„Rodinu dítěte, kde došlo k tragické události, nevedeme v evidenci ochrany mládeže orgánu sociálně- právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí neobdržel žádné oznámení upozorňující na nepřiměřené zacházení s nezletilým dítětem“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví lounského městského úřadu Iva Vildová.

Před zhruba čtvrt rokem ale přesto k rodině sociální pracovníci přišli, a to na žádost kmenového úřadu, pod jehož kuratelu dítě spadalo. Podle Vildové se v tu dobu vše jevilo v pořádku.

„Bylo to na počátku listopadu roku 2018. V této době nebyly místním šetřením shledány žádné indicie, které by nasvědčovaly nepřiměřenému zacházení s nezletilým dítětem. ,“ doplnila vedoucí odboru.



Matka se prý bála o syna, proto nikomu nic neřekla

Kriminalisté případ vyšetřují od soboty a v souvislosti s ním zadrželi devatenáctiletého muže, kterého obvinili z těžkého ublížení na zdraví a týrání osoby žijící ve společné domácnosti a vzali do vazby.

Podle informací iDNES.cz jde o nevlastního otce dítěte. Mladík žil spolu se svou partnerkou a jejím potomkem v blízkosti ubytovny Oharka. Dítě mělo údajně vytrhané vlásky a po bytě jsou všude fleky od krve.

Matka řekla Blesku, že o chování svého partnera nikomu neřekla, protože se bála o svého syna, kterého by ji sebrala sociálka.

„Kluk ho nechtěl poslouchat, tak ho za to mlátil, netušila jsem, že to dojde takhle daleko. Bála jsem se, že by mi malýho vzala sociálka, kdybych to nahlásila,“ řekla žena Blesku.

S partnery a dítětem žil v bytě ještě jeden mladík, i ten o všem věděl. Po smrti dítěte napsal na svůj facebookový profil: „vím že sem měl otevřít hubu!!!“

Lidé na internetu žádají přísný trest

Na sociální síti Facebook se množí příspěvky, kde lidé píší o tom, že o všem věděli, ale báli se cokoliv říci, čemuž mnozí nerozumí.

„Budu tady další, kdo to napíše, ale nemůžu si pomoct. Když to tolik lidí vidělo a vědělo, proč jste jakkoliv nezasáhli? Škoda, že lhostejnost není taky nějak trestná,“ komentovala například celou věc jedna z uživatelek Facebooku.

Zadrženému muži hrozí za oba trestné činy až dvanáct let odnětí svobody. Na internetu už se ale objevila petice žádající pro matku mrtvého dítěte i jejího partnera trest vyšší, není však přesně specifikováno, kolik to má být. Svůj podpis pod ní připojilo už bezmála osm tisíc lidí z celé České republiky i Slovenska.



„My, zde podepsaní, žádáme orgány činné v trestním řízení o řádné vyšetření případu a o udělení nejvyššího možného nepodmíněného trestu pro J.K. a S.T. za týrání dítěte s následkem smrti,“ stojí například v petici.