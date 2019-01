Děti hodily psa do zazděného sklepa paneláku, vysvobodili jej strážníci

Na asistentku prevence kriminality z nechvalně známého sídliště Janov se obrátila žena, která viděla, jak děti hodily zamřížovaným okénkem do zazděného sklepa vybydleného a opuštěného paneláku psíka a on tam naříká.



Strážníci při příjezdu na místo žádného psa ve sklepě nenašli. „Všude bylo ticho a nebylo nic vidět. Poučili jsme proto oznamovatelku, že kdyby se pes znovu ozval, ať nám opět zavolá,“ řekl iDNES.cz ředitel litvínovské městské policie Zdeněk Urban.

O několik hodin později žena volala znovu. „To už pejsek ve sklepě hlasitě štěkal. Strážníci ho vyprostili a převezli do psího útulku. Jednalo se o tři až čtyři měsíce starého křížence. Máme zprávy, že teď už se mu daří dobře,“ doplnil Urban.

Skupinu dětí, která psa do sklepa hodila, se strážníkům vypátrat nepodařilo. Podle jejich zjištění štěně pravděpodobně patří člověku, který se odstěhoval do zahraničí a svěřil psa někomu do péče.

Pokud se tato verze potvrdí, předají strážníci podle Urbana případ veterinární správě a také státní policii.