„Pokud se tak nestane, propadne hotovost městu. Od částky bude odečteno deset procent, které náleží nálezkyni jako nálezné,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Zuzana Vavřínová.
Vyzvednutí peněz však nebude jednoduché. Úředníci budou po žadateli požadovat detailní prokázání vlastnictví.
„V tomto případě to bude obtížné. Budeme vyžadovat přesný popis okolností ztráty, tedy den, místo a přibližný čas, dále přesné složení bankovek a celkovou sumu,“ uvedla Vavřínová. Majitel může své nároky doložit například také potvrzením o výběru z banky či bankomatu.
Žena šla v Chomutově na procházku, najednou se před ní povaloval balík peněz
O nálezu informovali minulý týden chomutovští strážníci. Popsali, že peníze byly roztroušeny na chodníku na ploše několika metrů. Nálezkyně je posbírala a odnesla na služebnu městské policie. Ta zveřejnila i fotografii bankovek s rozmazanými pořadovými čísly. Právě podle nich by mohl vlastník doložit, že mu skutečně patří.
Na fotografii byly vyskládány bankovky v hodnotě 35 tisíc korun. Celkovou hodnotu nálezu však mluvčí magistrátu nepotvrdila. „Nebudeme zveřejňovat o kolik a jaké bankovky jde. Není vhodné ani zveřejňovat výši hotovosti – to vše by měl sdělit vlastník,“ vysvětlila mluvčí.