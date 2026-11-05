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Pávi útěkáři. Z libochovického zámku museli pryč, škodili sousedům v zahradách

Miroslava Strnadová
  16:49
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Facebook Státního zámku Libochovice

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií
Státní zámek v Libochovicích na Litoměřicku dočasně přerušil chov pávů. Nádherní ptáci, kteří byli po desetiletí symbolem zámeckého areálu a oblíbenou atrakcí návštěvníků, stále častěji utíkali do soukromých zahrad v okolí. Místní obyvatelé si na jejich nevítané návštěvy opakovaně stěžovali.

„Přestože byla přijímána různá opatření, nepodařilo se jejich pohyb mimo areál spolehlivě omezit,“ uvedla Alena Michálková z ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu, který zámek spravuje.

Výpravy pávů mimo zámeckou zahradu se neobešly bez potíží. „Místní si stěžovali, že jim vstupují do zahrad a škodí. Bohužel se intenzita v letošním roce zvýšila,“ uvedla kastelánka zámku Michaela Prokopová s tím, že stížnosti chodily nejen na správu zámku a na Národní památkový ústav, ale i na Krajskou hygienickou stanici i na veterinární správu. „Momentálně dle zákona porušujeme podmínky chovu, kdy jako chovatel musíte zajistit, aby se drželi na vašem pozemku a neškodili,“ doplnila.

Pávi byli součástí zámku v Libochovicích roky. V říjnu byl jejich chov přerušen kvůli stížnostem lidí z okolí.
Pávi byli součástí zámku v Libochovicích roky. V říjnu byl jejich chov přerušen kvůli stížnostem lidí z okolí.
Zámek Libochovice
Zámek v Libochovicích (červenec 2026)
12 fotografií

Významnou roli v pohybu pávů mimo areál sehrály stavební práce spojené s obnovou zámeckého areálu. „V průběhu první etapy obnovy střech, která byla letos dokončena, si pávi zvykli pohybovat se mimo zámecké zahrady. Toto chování následně přetrvávalo a vedlo k opakovaným stížnostem ze strany některých obyvatel města,“ doplnila Michálková.

Pávi už v zámecké zahradě nejsou, před pár dny je odvezli. „Měli jsme zde pět pávů. Byli přemístěni do soukromých chovů a na jiné objekty,“ řekla kastelánka.

Chov za čas obnoví

Jde však o přechodné opatření. Po dokončení další etapy obnovy střech zámku a vytvoření vhodných podmínek je plánován návrat pávů. Zámek jim přitom hodlá i nadále dopřát volnost.

„Nepočítáme s jejich trvalým umístěním do klecí či voliér ani se zastřihováním letek. Možnost vyletět na vyvýšená místa je pro pávy důležitá nejen z hlediska jejich přirozeného chování, ale také pro jejich bezpečí před predátory,“ upozornila Michálková s tím, že správa zámku bude dbát na to, aby si noví pávi nevytvořili návyk pohybovat se mimo zámecký areál a zůstávali převážně v prostorách zámeckých zahrad.

V zahradě by se podle Michálkové dokonce mohli objevit bílí pávi, kteří k Libochovicím historicky patřili.

9. září 2025

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Pávi útěkáři. Z libochovického zámku museli pryč, škodili sousedům v zahradách

ilustrační snímek

Státní zámek v Libochovicích na Litoměřicku dočasně přerušil chov pávů. Nádherní ptáci, kteří byli po desetiletí symbolem zámeckého areálu a oblíbenou atrakcí návštěvníků, stále častěji utíkali do...

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