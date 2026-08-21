Pavlovi lékaři akutní myeloblastickou leukémii diagnostikovali loni na podzim. Předtím začal mít horečky, zimnici a silné bolesti. Po sérii vyšetření přišla zpráva, která mu změnila život. „Když mi řekli, že mají podezření na leukémii, úplně se mi zastavil svět. Říkal jsem si, že to není možné,“ popisoval tehdy.
Následovala náročná léčba a několik chemoterapií. Pavel potřeboval transplantaci kostní dřeně a zpočátku se zdálo, že se vhodného dárce podařilo najít. Týden před plánovaným zákrokem ale přišel další těžký zvrat. Dárce odstoupil. „Já byl připravený, moje tělo bylo připravené, ale dárce nakonec nebyl,“ řekl Pavel.
Jeho příběh se rychle rozšířil po celé republice a lidé začali ve velkém vstupovat do registru dárců kostní dřeně. Nakonec se lékaři kvůli nedostatku času rozhodli pro rizikovější variantu transplantace a dárcem se stal jeho otec.
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Po náročné léčbě se Pavel v červnu vrátil domů. „Náš malý syn si to neskutečně užívá. Slovo táta jsem tolikrát jako za těch posledních pár dní snad ještě neslyšela,“ popisovala tehdy jeho partnerka Andrea Chrastná.
Jeho zdravotní stav se ale později zhoršil a Pavel svůj boj s nemocí nakonec prohrál. Zemřel ve středu 19. srpna. Jeho příběh však zároveň přivedl k registraci tisíce nových dobrovolníků, kteří mohou v budoucnu pomoci dalším pacientům.