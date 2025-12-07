Jak vznikl nápad, že se část velkolomu ponechá samovolné, přirozené obnově?
Využití ekologické obnovy pro území po těžbě není žádnou novinkou. My i další organizace propagujeme tento způsob rekultivace řadu let. Dosud se pro ni ponechávaly při rekultivacích jen dílčí plochy, maximálně 10 procent území. Protože se tato metoda vědecky osvědčila, oslovili jsme v roce 2019 Palivový kombinát Ústí nad Labem (dnes součást státního podniku DIAMO, pozn. red.) s cílem vymezit pro ekologickou obnovu ucelené území o rozloze minimálně několik kilometrů čtverečních. Na základě dohody obou státních institucí tak vznikl plán pro Lom ČSA.
V jedné chvíli budou v lomu dvě oddělená jezera, která se později spojí v jedno celistvé. Předpokládá se, že by jezero mělo během zhruba pěti let dosáhnout rozlohy kolem 100 hektarů.