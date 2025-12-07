Divoké výsypky jsou cennější než pole, říká expert o přírodní proměně lomu ČSA

Premium

Fotogalerie 40

Lom Československé armády na Mostecku je největší plochou v Česku, kde byla místo technické rekultivace zvolena cesta přirozené ekologické obnovy. Důvody vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. | foto: koláž iDNES.cz

Miroslava Strnadová
  20:00
Národní přírodní památka Lom Československé armády na Mostecku s rozlohou 12 km čtverečních je největší plochou v Česku, kde byla místo drahé technické rekultivace zvolena cesta přirozené ekologické obnovy. Proč je pro přírodu cennější divoká krajina výsypek než rekultivovaná zemědělská půda? V rozhovoru to vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která bude území spravovat.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jak vznikl nápad, že se část velkolomu ponechá samovolné, přirozené obnově?
Využití ekologické obnovy pro území po těžbě není žádnou novinkou. My i další organizace propagujeme tento způsob rekultivace řadu let. Dosud se pro ni ponechávaly při rekultivacích jen dílčí plochy, maximálně 10 procent území. Protože se tato metoda vědecky osvědčila, oslovili jsme v roce 2019 Palivový kombinát Ústí nad Labem (dnes součást státního podniku DIAMO, pozn. red.) s cílem vymezit pro ekologickou obnovu ucelené území o rozloze minimálně několik kilometrů čtverečních. Na základě dohody obou státních institucí tak vznikl plán pro Lom ČSA.

V jedné chvíli budou v lomu dvě oddělená jezera, která se později spojí v jedno celistvé. Předpokládá se, že by jezero mělo během zhruba pěti let dosáhnout rozlohy kolem 100 hektarů.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zarputilý sedlák udolal stát, jeho fotka ukázala zmar a krásu severních Čech

Ibra Ibrahimovič: Ze série Příběh sedláka Rajtera (2003)

Nezlomili ho ani komunisté, ani globalizace. Sedlák Jan Rajter se v boji o své pozemky neváhal vrhnout do boje s radnicí v Mostě, nadnárodní korporací i Zemanovou vládou. A nakonec vyhrál, i když to...

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékaři jsou mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....

Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k...

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

Divoké výsypky jsou cennější než pole, říká expert o přírodní proměně lomu ČSA

Premium
Zarůstající lom ČSA. Ve výřezu Pavel Pešout.

Národní přírodní památka Lom Československé armády na Mostecku s rozlohou 12 km čtverečních je největší plochou v Česku, kde byla místo drahé technické rekultivace zvolena cesta přirozené ekologické...

7. prosince 2025

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

V Ústí nad Labem hořela opuštěná budova bývalého divadla

Požár bývalého divadla nedaleko Spolchemie. (7. prosince 2025)

Hasiči v Ústí nad Labem v neděli bezmála 11 hodin likvidovali požár budovy bývalého divadla v Klíšské ulici nedaleko Spolchemie. Zranění při něm neutrpěl nikdo, škodu hasiči odhadli na dva miliony...

7. prosince 2025  9:53,  aktualizováno  13:43

Zarputilý sedlák udolal stát, jeho fotka ukázala zmar a krásu severních Čech

Ibra Ibrahimovič: Ze série Příběh sedláka Rajtera (2003)

Nezlomili ho ani komunisté, ani globalizace. Sedlák Jan Rajter se v boji o své pozemky neváhal vrhnout do boje s radnicí v Mostě, nadnárodní korporací i Zemanovou vládou. A nakonec vyhrál, i když to...

7. prosince 2025

Kříž jako stožár. U Kadaně stojí neobvyklý symbol dialogu s krajinou

Dílo symbolizuje dialog mezi minulostí a industriální realitou regionu.

V krajině u obce Rokle nedaleko Kadaně se tyčí neobvyklý kříž. Má podobu kovové konstrukce připomínající stožár vysokého napětí. Unikátní dílo je umístěno na původním podstavci božích muk z druhé...

7. prosince 2025

Nejkrásnější vánoční dresy na světě?! Teplice sklízí chválu, limitka je fuč

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti Slavii.

Ach dresy krásné, dresy mé! Na góly vyhrála páteční ligový zápas Slavia, ale pokud by se soutěžilo na molu, jednoznačnou převahu by měli fotbalisté Teplic. Jejich speciální vánoční trikoty sklízejí...

6. prosince 2025  19:15

Při pátečním požáru v rodinném domě v Lounech zemřela žena

Požár rodinného domu v Lounech. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů.

Při pátečním požáru v rodinném domě v Lounech zemřela žena. Hasiči ji našli uvnitř bez známek života. Příčiny požáru a okolnosti ženina úmrtí vyšetřují hasiči a policisté. Mluvčí policie Veronika...

6. prosince 2025  13:36

Frťala žhavil Teplice památnou výhrou i Arsenalem: Drželi jsme Slavii v napětí

Slávista Erik Prekop (vlevo) se snaží dostat k míči.

Když loni na podzim kouč Zdenko Frťala pustil svým fotbalistům záběry ze slavné výhry Teplic nad Slavií 3:1 z roku 1999, která znamenala historické stříbro v lize, nažhavil je tím k vítězství nad...

6. prosince 2025  11:40

Chytil vystřílel speciální Tvrdíkovu prémii. Svítí nejen jeho góly, básní kouč

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Dva góly Slovácku, dva i Teplicím. Fotbalový útočník Mojmír Chytil chytil na závěr podzimu střeleckou slinu, v posledních dvou zápasech vytáhl svou Slavii k šesti bodům a trenér sešívaných Jindřich...

6. prosince 2025  10:05

Basketbalová moderátorka Děčína: Nechci zaujmout výstřihem, ale vtipem

Aneta Kubátová, moderátorka basketbalového Děčína.

Nepopírá lehkou inspiraci marketingem fotbalového Viagemu, ale vyzývavou moderátorkou Aneta Kubátová být nechce. „K basketu se to ani nehodí. Nechci zaujmout výstřihem, ale spíš vtipem,“ říká...

6. prosince 2025  9:16

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Severočeská galerie zve na díla, která získala v posledních pěti letech

„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká...

Nejvýznamnější sbírkové předměty, které se za posledních pět let podařilo získat Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, nyní představuje nová výstava nazvaná Sbírková pětiletka...

6. prosince 2025  7:07

Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Teplicemi.

V posledních dnech se o tom velmi hlasitě spekuluje. Jindřich Trpišovský a česká fotbalová reprezentace? Přinejmenším na baráž o mistrovství světa? Slávistický trenér po páteční ligové výhře v...

5. prosince 2025  22:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.