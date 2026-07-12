„Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do rukou policistů. Děkujeme všem, kteří se zapojili do pátrání a pomohli k jeho šťastnému konci,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Rozsáhlá akce v náročném lesním a skalnatém terénu odstartovala v 17:42. Díky průběžně získávaným informacím o možném pohybu školáka se záchranářům podařilo postup zaměřit správným směrem.
Už v 18:28 byl pohřešovaný nalezen na České silnici. Dopraven byl k informačnímu centru v Jetřichovicích, kde policisté ověřili jeho totožnost a v pořádku ho předali rodičům.
Do záchranné operace se zapojily profesionální i dobrovolné jednotky hasičů, čtyřkolky, terénní vozidla, drony s termovizí i strážci národního parku.
V oblasti Českého Švýcarska nejde v poslední době o ojedinělý případ. Už v druhé polovině června zde záchranáři hledali ztraceného německého turistu, který v divočině bloudil dva dny.