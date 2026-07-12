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V Českém Švýcarsku se ztratil školák. Našel se díky hromadné SMS zprávě

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  9:32

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Pátrání po pohřešovaném chlapci v Jetřichovicích mělo šťastný konec. (11. července 2026) | foto: HZS Ústeckého kraje

Šťastný konec mělo pátrání po dvanáctiletém chlapci z Polska, který se v sobotu odpoledne ztratil v Národním parku České Švýcarsko. Nalézt se ho podařilo díky hromadné SMS zprávě, kterou hasiči rozeslali tamním návštěvníkům.

„Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do rukou policistů. Děkujeme všem, kteří se zapojili do pátrání a pomohli k jeho šťastnému konci,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Rozsáhlá akce v náročném lesním a skalnatém terénu odstartovala v 17:42. Díky průběžně získávaným informacím o možném pohybu školáka se záchranářům podařilo postup zaměřit správným směrem.

Pátrání po pohřešovaném chlapci v Jetřichovicích mělo šťastný konec. (11. července 2026)
Pátrání po pohřešovaném chlapci v Jetřichovicích mělo šťastný konec. (11. července 2026)
Pátrání po pohřešovaném chlapci v Jetřichovicích mělo šťastný konec. (11. července 2026)
Pátrání po pohřešovaném chlapci v Jetřichovicích mělo šťastný konec. (11. července 2026)
4 fotografie

Už v 18:28 byl pohřešovaný nalezen na České silnici. Dopraven byl k informačnímu centru v Jetřichovicích, kde policisté ověřili jeho totožnost a v pořádku ho předali rodičům.

Do záchranné operace se zapojily profesionální i dobrovolné jednotky hasičů, čtyřkolky, terénní vozidla, drony s termovizí i strážci národního parku.

V oblasti Českého Švýcarska nejde v poslední době o ojedinělý případ. Už v druhé polovině června zde záchranáři hledali ztraceného německého turistu, který v divočině bloudil dva dny.

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