VIDEO: Přelezl zábradlí a tápal. Muž chtěl skočit ze skály v centru Děčína

Autor:
  14:18
Hodně dramatická situace se tento týden odehrála na Pastýřské stěně v Děčíně. Muž zvažoval ukončit svůj život skokem ze skalního srázu. Jak dokazuje zveřejněné video ze zásahu policejních hlídek, při jejich příjezdu stál za ochranným zábradlím. Nakonec si ale vše rozmyslel.

Na policii se v úterý večer obrátila žena s tím, že má strach o život svého bývalého partnera. Předtím jí totiž poslal několik zpráv, v nichž naznačoval, že si chce ublížit. Pak s ní přestal komunikovat.

„Z dostupných informací vyplynulo, že by se mohl nacházet v prostoru Pastýřské stěny. Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky. Po příjezdu policisté spatřili muže stojícího za ochranným zábradlím na okraji skalního srázu. Nakláněl se směrem do prázdna a působil velmi nejistě. Zpočátku odmítal slovní komunikaci a na policisty reagoval pouze gesty,“ popsala policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

„Prý máte nějaké trápení. Pojďte za námi, všechno se dá vyřešit. Můžeme vám nějak pomoci? Je něco, co pro vás můžeme udělat?“ ptali se muže přítomní policisté.

Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat

Postupně s ním navázali kontakt. Dozvěděli se od něj, že prožívá velkou osobní krizi. Nakonec muž přelezl zábradlí zpět do bezpečí.

„Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla do nemocnice, kde mu byla zajištěna další odborná péče a potřebná psychická podpora,“ dodala mluvčí Kubíčková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Feri zůstává ve vězení. Soud zamítl žádost o propuštění, expolitik čelí další obžalobě

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Okresní soud v Teplicích zamítl žádost bývalé politické hvězdy TOP 09 Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Expolitik...

OBRAZEM: Mohutné sloupy i jemné opony. Mrazy na severu Čech vykouzlily ledopády

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a...

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a proměňují se v jedinečnou podívanou. Pod ledovou krustu se zčásti schoval třeba vodopád na říčce Chomutovka v Krušných...

OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most

Pod hladinou jezera Most.

Jezero Most. Zatopený hnědouhelný lom často přezdívaný severočeské moře je stále oblíbenější rekreační oblastí, kterou si okamžitě zamilovali také potápěči. Pod zdejší hladinu je láká především...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu

Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...

Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...

VIDEO: Přelezl zábradlí a tápal. Muž chtěl skočit ze skály v centru Děčína

Muž chtěl skočit z Pastýřské stěny v Děčíně

Hodně dramatická situace se tento týden odehrála na Pastýřské stěně v Děčíně. Muž zvažoval ukončit svůj život skokem ze skalního srázu. Jak dokazuje zveřejněné video ze zásahu policejních hlídek, při...

15. ledna 2026  14:18

V centru Ústí vzplál sypač. Řidič stihl vyskočit, žár rozbil výlohu banky

V centru Ústí nad Labem vzplál malý sypač s pluhem. (15. ledna 2026)

K požáru malého sypače s pluhem vyjížděli ve čtvrtek ráno hasiči v centru Ústí nad Labem. Vůz vzplál na Mírovém náměstí. Jeho řidič stačil včas vyskočit.

15. ledna 2026  13:11

Feri zůstává ve vězení. Soud zamítl žádost o propuštění, expolitik čelí další obžalobě

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Okresní soud v Teplicích zamítl žádost bývalé politické hvězdy TOP 09 Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Expolitik...

15. ledna 2026,  aktualizováno  11:47

Hádej, kdo přijde na večeři. I Američané si u šéfa Ústí přidávali knedlíky

Ligový tým basketbalové Slunety Ústí nad Labem se sešel na večeři u generálního...

K šéfovi se chodí na kobereček, v případě ústeckého basketbalu i na večeři. Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety, po roce pozval celý tým k sobě domů. Za odměnu, že postoupil do ligové nadstavby...

15. ledna 2026  11:32

Dobří kapitáni se vracejí. Hradec a Teplice si mění Trubače s Kodešem

Petr Kodeš (vlevo) je v Teplicích, Daniel Trubač za něj v Hradci Králové.

Velké odchody. A velké comebacky. Prvoligové fotbalové Teplice a Hradec Králové si mění záložníky, dvě velké osobnosti, které ve svých klubech nosily kapitánské pásky. Na severočeská Stínadla se...

14. ledna 2026  17:36

Černá cikánka, řekl prý učitel o studentce. Rasismus tu je, přitakávají další žáci

Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Česká školní inspekce se zaměřila na soukromou střední školu Educhem v Meziboří na Mostecku. Její šetření souvisí s případem patnáctileté studentky, která před několika týdny upozornila na nevhodné...

14. ledna 2026  15:09

Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor...

Zleva? Borovice! Zprava? Dobrý! Vrch Dobrý. V romantických kulisách, které při úterní inspekci zvýrazňoval sníh, si český hokej po dvou letech užije zápasy pod širým nebem. Hlavním bodem Povrly...

14. ledna 2026  13:56

Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Pravomocně mu ho potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Obžalovaný se k...

14. ledna 2026  11:39,  aktualizováno  12:38

Schichtovu budovu zdobí obří malba. Zakrývá stopy po nedokončené demolici

Na administrativní budově bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem na...

Na administrativní budově bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem na Střekově, později známých jako Setuza, se objevila nová velkoformátová grafika. Vznikla na čerstvě opravené omítce v místě,...

14. ledna 2026  9:08

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  21:35

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici

V počítačové hře musí hráč stáhnout sběrač, jinak přijde o jeden ze svých...

Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...

13. ledna 2026  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.