Netradiční zážitek na Labi. Historicky parník vyjede na vánočně laděné plavby

  6:30
Atraktivní vánočně laděné plavby po řece Labi letos premiérově připravil Ústecký kraj. Historický kolesový parník bude v době od 27. listopadu do 21. prosince vyjíždět z Ústí do Litoměřic a Roudnice nebo na opačnou stranu do saského Bad Schandau.

Historický kolesový parník, na kterém si budou moci lidé užít adventní plavby. | foto: archiv Ústeckého kraje

„Kraj se rozhodl zavést adventní plavby, protože představují mimořádnou příležitost, jak podpořit atraktivitu veřejné vodní dopravy v Ústeckém kraji a zároveň přiblížit tento tradiční způsob cestování veřejnosti v období adventu,“ říká mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Výlety po řece bude pořádat Labská plavební společnost, s níž uzavřel kraj smlouvu.

Plavby budou součástí Dopravy Ústeckého kraje a bude se na nich platit běžné jízdné v rámci krajského tarifu – cesta do Litoměřic tak bude stát kolem 60 korun, do Bad Schandau okolo stokoruny.

Na provoz předvánoční dopravy přispěje Ústecký kraj 1,8 milionu korun.

Parník popluje ve čtvrtek a v pátek z Ústí do Litoměřic, v sobotu do Bad Schandau a v neděli do Roudnice.

Lidé se vedle krásné krajiny v okolí Labe mohou těšit i na hudbu či prezentaci regionálních výrobků.

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Bartoška u vysmátého makaka. Děčín byl výjimečný, říkají autoři obřího obrazu

Autoři Václav Kovář (vlevo) a Adam Windsor s obrazem Děčín je Děčín. Dílo...

Radnice v Děčíně vyhlásila veřejnou sbírku na odkup velkoformátového obrazu „Děčín je Děčín“. Dílo zachycuje město tak, jak ho vidí sami obyvatelé – jako živý, proměnlivý organismus složený z...

Je z leteckého titanu? Tepličané řeší cenu mola u rybníka, může za ni i modřín

Horní rybník v Zámecké zahradě v Teplicích opět zarůstá orobincem.

V Zámecké zahradě v Teplicích začala stavba nového mola na Horním rybníku. Bude mít ocelovou konstrukci s modřínovým obkladem a plovoucí částí, která se přizpůsobí kolísání hladiny rybníka. Součástí...

Zodpovědnosti se nezříkám, hlásí manažer Litvínova. S hráči nejednáme, nejde to

Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...

Marně se ohlíželi po nových trenérech. Ale to jen dokládá, do jak ohromné krize v hokejovém Litvínově zabředli. Budoucnost klubu zůstává stále nejistá. Ztěžka se hledají záchytné body, sportovní...

Zběsilá jízda řidiče autobusu. Kličkoval a nezvládl ani dýchnout. Policie ho obvinila

Řidič autobusu měl 2,66 promile, nadýchal až napočtvrté.

Policie obvinila řidiče, jenž v polovině srpna usedl silně opilý za volant autobusu RegioJet na lince z Prahy do Loun. Cestující tehdy prožili opravdová muka. Kličkující šofér podle svědků jel...

21. listopadu 2025  6:30

Střevní potíže z vody na Lounsku. Příčinou může být načerno připojená studna

Ilustrační snímek

Části obyvatel Kryr na Lounsku teče z kohoutků závadná voda. Někteří již několik dní trpí střevními potížemi. Správce vodovodní sítě, společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK), prohlásil...

20. listopadu 2025  17:44

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Loni hvězda Válečníků, teď Davidson pomůže Slunetě. Nakopne nás, věří Hrubý

Děčínský křídelník Isaac Davidson nastupuje k zápasu.

Třaskavý transfer mezi úhlavními rivaly v basketbalové lize. Ústecká Sluneta reaguje na herní i výsledkovou krizi příchodem Novozélanďana Isaaca Davidsona, jenž v minulé sezoně táhl děčínské...

20. listopadu 2025  14:29

Absurdní, říká starosta Lovosic o obvinění z uplácení. Město hledá právníka

Ilustrační snímek

Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice), kterého kriminalisté minulý měsíc obvinili z podplácení a zneužití pravomoci úřední osoby, zůstává starostou Lovosic i po mimořádném zastupitelstvu. Jeho konec se...

20. listopadu 2025  12:37

Coskeyho erupce za Piráty. Američan dal pět gólů a zářil: Šílené! Miluje Češku i guláš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Mňam! Zamiloval si guláš se čtyřmi, ale po středě by si měl dávat knedlíků rovnou pět. Americký hokejista Cole Coskey ve službách prvoligových Pirátů Chomutov totiž prožil mimořádný zápas:...

20. listopadu 2025  8:09

Je z leteckého titanu? Tepličané řeší cenu mola u rybníka, může za ni i modřín

Horní rybník v Zámecké zahradě v Teplicích opět zarůstá orobincem.

V Zámecké zahradě v Teplicích začala stavba nového mola na Horním rybníku. Bude mít ocelovou konstrukci s modřínovým obkladem a plovoucí částí, která se přizpůsobí kolísání hladiny rybníka. Součástí...

20. listopadu 2025  6:16

Obce získají pozemky u jezera Milada zadarmo, rozhodla končící vláda

Jezero Milada. Vodní plocha, která vznikla zatopením bývalého hnědouhelného...

Vláda v demisi ve středu schválila bezúplatný převod pozemků u jezera Milada v Ústeckém kraji. Po státním podniku Diamo s nimi budou nově hospodařit obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Jezero...

19. listopadu 2025  18:33

Napadení porybného kvůli sebrané povolence. Svědek útok slyšel v telefonu

Petr Juráček na chodbě Okresního soudu v Chomutově (16. září 2025)

Okresní soud v Chomutově dál rozplétá případ útoku na člena rybářské stráže ze srpna 2023. Podle obžaloby rybář Petr Juráček poškodil loď patřící porybnému, propíchal mu pneumatiky u vozu a také muže...

19. listopadu 2025  13:45

Houškovo drzé „děťátko“, zadovka při domácí premiéře. A legenda Válečníků jihla

Marek Houška v bílém dresu Děčína, v zápase s USK Praha přihrává zadovkou kolem...

Když zkraje října šestnáctiletý Marek Houška v zápase na Slavii debutoval v basketbalové lize jako jeden z nejmladších hráčů v historii, dojal tím i tátu Jakuba, legendu Válečníků. A po synově domácí...

19. listopadu 2025  11:11

Otevření části dálnice D6 u Lubence se odsouvá, na stavbě se vyskytly problémy

Vrtání pilot pro budoucí estakádu přes Bílenecký potok na stavbě dálnice D6...

Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsouvá na jaro příštího roku. Důvodem jsou problémy při zakládání stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně...

19. listopadu 2025  10:27

Louny kvůli potížistům odstraní lavičky, o kousek dál je zkusí nechat

Radnice v Lounech odstraní některé lavičky z prostranství Na Rynečku. Důvodem...

Radnice v Lounech odstraní některé lavičky z prostranství Na Rynečku. Důvodem je dlouhodobé shlukování problémových lidí, kteří zde konzumují alkohol, jsou hluční a narušují veřejný pořádek. Na...

19. listopadu 2025  6:44

