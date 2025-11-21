Netradiční zážitek na Labi. Historicky parník vyjede na vánočně laděné plavby

„Kraj se rozhodl zavést adventní plavby, protože představují mimořádnou příležitost, jak podpořit atraktivitu veřejné vodní dopravy v Ústeckém kraji a zároveň přiblížit tento tradiční způsob cestování veřejnosti v období adventu,“ říká mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Výlety po řece bude pořádat Labská plavební společnost, s níž uzavřel kraj smlouvu.
Plavby budou součástí Dopravy Ústeckého kraje a bude se na nich platit běžné jízdné v rámci krajského tarifu – cesta do Litoměřic tak bude stát kolem 60 korun, do Bad Schandau okolo stokoruny.
Na provoz předvánoční dopravy přispěje Ústecký kraj 1,8 milionu korun.
Parník popluje ve čtvrtek a v pátek z Ústí do Litoměřic, v sobotu do Bad Schandau a v neděli do Roudnice.
Lidé se vedle krásné krajiny v okolí Labe mohou těšit i na hudbu či prezentaci regionálních výrobků.