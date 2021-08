Druhé auto za šest tisíc, třetí za patnáct. Ústí mění parkování u univerzity

Zaparkovat v okolí kampusu, když studenti měli výuku, bylo problematické a místní lidé si na magistrát několikrát stěžovali, že nemají možnost zaparkovat u svých domů.

Rezidenční karty se prodávají v Cyklocentru, stačí přijít s občanským průkazem potvrzujícím trvalé bydliště. Rezidenční stání se bude týkat ulic Palachova, Pasteurova a Resslovy ulice ke křižovatce s Bezručovou ulicí. Dále ulic Thomayerova, U Nemocnice a České mládeže mezi ulicemi Resslova a Palachova.

Univerzita ale odmítá, že stání chybělo kvůli univerzitnímu městečku, v kampusu je 230 parkovacích míst. „V době distančního vzdělávání většina studentů i převážná část akademiků univerzitu nenavštěvovala, přesto byla parkovací stání v okolí stále plně obsazena. Vozidla studentů a zaměstnanců univerzity nemusí být příčinou nedobré situace s parkováním v okolí, ale může se i zde projevovat současný trend, kdy každá domácnost již nemá pouze jedno, ale více vozidel,“ upozornila mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Na nových placených stáních si lidé budou moci zaplatit i jednorázové parkovné, které zde nebude tak drahé jako v centru města.

Dvojnásobné ceny

Ovšem od září ceny za parkování ve městě vyrostou na dvojnásobek, za každou započatou hodinu lidé zaplatí 20 korun, za celodenní stání 100 korun. Původní cena byla 10 korun a 70 korun.

Nejdražší bude v centru města, tedy ulicích Dlouhá, Pařížská, Bratislavská a Velká Hradební, kde od září bude první hodina stát 40 korun a každá další hodina 70 korun. Nyní se stále platí 20 korun za první hodinu a každá další stojí 50 korun. Celodenní stání vyšlo na 200 korun, to od září bylo zrušeno.

Cílem města je, aby lidé nenechávali svá auta v centru města, ale využívali parkoviště pod Mariánskou skálou a na nádraží, která jsou využívána jen zhruba ze třetiny.

„Moderní města jsou stavěná pro chodce, cyklisty a pro MHD. Snahou je, aby v centru města bylo placené parkování, dalo se snadno vybírat a město z toho mělo příjem, který by do zlepšení mohlo,“ řekl náměstek primátora Marin Hausenblas (PRO! Ústí).

Nové automaty

Město nyní čeká na 15 nových, chytrých parkovacích automatů za více než 5,5 milionu bez DPH, kde bude možné zaplatit i platební kartou.

„Některé budou doplněny do centra města, kde část míst nebyla zpoplatněna vůbec, což vytvářelo problémy. Část bude u kampusu a několik v Předlicích, kde město má problémy s parkováním kamionů. Jejich řidiči budou za noc platit 500 korun a město bude mít finance na úklid nepořádku, který zde po kamionech zůstává,“ priblížil Hausenblas.

Do těchto automatů řidiči zadají SPZ svého auta a už se nebudou muset s lístečkem vracet k autu a tento systém dostanou i starší automaty. Ty které nepůjde zmodernizovat se budou používat v okrajových částech města. „Po zadání značky bude možné vše kontrolovat elektronicky a hned bude jasné, kdo má zaplaceno a kdo ne,“ přiblížil Hausenbals.

Aby lidé mohli parkovat mimo centrum města, do konce roku by mělo být hotové za 5,54 milionu korun parkoviště v Přístavní ulici. Změny tím ovšem nekončí. Na Klíši v okolí plavecké haly by řidiči měli jezdit „30“ a v ulici Na Spálence by mělo být placené státní, aby lidé jedoucí do haly měli kde zaparkovat.

Do konce roku by také řidiči mohli parkovat po skončení pracovní doby pod magistrátem, kromě příjmů za parkování městské služby ušetří milion za ostrahu tohoto parkoviště.