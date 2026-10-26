Jednodušší ceník a povolení přejíždět. V Chomutově mění systém parkování

Nově budou v platnosti pouze dvě hodinové sazby. V městské památkové zóně v centru zaplatí řidiči 30 korun za hodinu, ve všech ostatních oblastech 20 korun. Zruší se tak rozdílné ceny pro první a další hodiny. Po městě dále bude nově 14 lokalit určených pro celodenní stání, kde bude platit sazba 20 korun za den.
Zkrátí se také doba, po kterou je nutné parkovné hradit – v pracovních dnech to bude nově od 8 do 18 hodin (dosud od 7 do 19 hodin), v sobotu zůstává režim od 8 do 12 hodin. Podle chomutovského magistrátu tak řidiči v souhrnu získají přes 400 hodin parkování zdarma ročně.
|
„Šmírovací“ auto se vrátilo do ulic Chomutova. Provoz je zatím zkušební
Další novinkou bude možnost přejíždět po zaplacení mezi různými parkovišti v rámci jedné oblasti. „Právě tuto změnu řidiči dlouhodobě požadovali. Nový systém jim umožní v rámci zaplaceného parkování pohybovat se mezi parkovišti, aniž by museli při každém přejezdu znovu platit. Je však možné přejíždět pouze v rámci jedné oblasti, buď uvnitř městské památkové zóny, nebo ve vnější oblasti,“ uvedl tajemník magistrátu Robert Plechatý.
Změnou projde i síť parkovacích automatů: ze současných 47 jich zůstane 22. V provozu budou pouze ty, které vyžadují zadání registrační značky vozidla. Ostatní město vypne a nahradí je informačními tabulemi, které šoféra nasměrují k nejbližšímu automatu.
Na tabulích budou také QR kódy pro zaplacení parkovného. Pro platbu lze nadále využít také aplikace jako EasyPark a Mapy.cz, SMS nebo nový městský web parking.chomutov.cz. Dodržování pravidel bude kontrolovat kamerový vůz městské policie CamCar.
Již od srpna platí přísnější režim pro dodávky do 3,5 tuny s označením „nákladní“. Město pro ně vyčlenilo 22 lokalit s celkem 112 bezplatnými místy mimo sídliště, čímž chce v ulicích uvolnit kapacitu pro osobní auta a zlepšit průjezdnost pro složky IZS.
|
4. prosince 2023