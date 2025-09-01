Louny rozšířily placené parkování. Zaděláno na mrtvé centrum, vzkazují lidé

„Cílem zavedení parkovacího systému je zlepšit organizaci parkování, zvýšit bezpečnost a zpřehlednit dopravní situaci ve městě,“ uvádí město.
V nově zpoplatněných částech platí několik výjimek. Na náměstí a v části Hilbertovy ulice mohou bez placení parkovného zastavit v čase od 6 do 10 hodin auta, která zásobují zdejší obchody zbožím.
V parkovacích zálivech v Hilbertově ulici pod ZŠ J. A. Komenského a u čp. 467 pak radnice ponechala původní režim parkování, kdy lze ve všední dny od 7 do 18 hodin zaparkovat zdarma na půl hodiny s parkovacím kotoučem. Při nedodržení doby hrozí pokuta.
Zpoplatnit parkování zde chtěla radnice už dříve, parkovací automaty se na svých místech objevily už na jaře. Kvůli problémům se softwarem je však město spustilo až nyní.
Díky zjednosměrnění dopravy v centru, k němuž Louny přistoupily zkraje roku, vzniklo v historickém jádru města kolem padesáti nových parkovacích míst. Řidiči se na Mírové náměstí dostanou pouze Žateckou branou, z náměstí pak musí odjet Hilbertovou ulicí nebo postranními uličkami.
Radnice zjednosměrnění zdůvodnila snahou o zklidnění dopravy. Některým se ale toto opatření nelíbí. Uvádějí, že změna zhoršila dopravní situaci na hlavním průtahu Louny, v ulici Osvoboditelů.
Vlnu nevole vzbudilo i rozšíření zpoplatněného parkování. „Městský úřad zadělal na takzvaně mrtvé centrum. Odešli lidé a postupně odcházejí podnikatelé. Bohužel,“ napsal na radniční profil na sociální síni uživatel Daniel Hrdlička.
„Takže tím zklidněním centra jste mysleli: uděláme z centra obří placené parkoviště. Gratuluji a posíláme klíčenku,“ vzkázal radnici František Bartoň. Kritických reakcí jsou desítky.
12. prosince 2024