Je to Kocourkov, smějí se Tepličané chybujícím parkovacím automatům

Série neúspěchů teplického magistrátu s organizací dopravy ve městě pokračuje. S půlročním zpožděním se sice v pondělí podařilo konečně spustit systém placeného parkování, ale terminály ne vždy fungovaly a placení se nedařilo. Podobně vypadal i nájezd nového systému placení v městské hromadné dopravě, kterou Teplice začaly provozovat od začátku tohoto roku. Nakonec se v trolejbusech nedalo platit celý měsíc. S placením parkovného by to podle primátora Jiřího Štábla (ANO) mělo být lepší.

„Pro platbu krátkodobého parkování v zónách mohou návštěvníci od 1. července využít mobilní aplikaci nebo parkovací automaty umístěné na ulici. Bohužel došlo k problému ze strany Komerční banky (která službu zajišťuje – pozn. red.) a její KB SmartPay a transakce při platbě kartou jsou u nově instalovaných terminálů v některých případech zamítány. Komerční banka intenzivně pracuje na nápravě. Omlouváme se za způsobené komplikace,“ sdělil Štábl s tím, že od 14.00 by měl systém už fungovat.

Nový systém placeného parkování měl původně začít platit už od začátku roku 2024. Společnost, která v roce 2023 vyhrála výběrové řízení, si to však nakonec rozmyslela a smlouvu nepodepsala. V Teplicích nastalo šest měsíců, kdy řidiči v centru města parkovali zdarma.

Řidiči parkovali zdarma dál

Půl roku příprav však kýžené ovoce nepřineslo. Řada řidičů, kteří za své stání chtěli 1. července zaplatit, se setkala s nezdarem. „Nefunguje to, jak má, holt jsem parkoval zadarmo. Měli to nechat normálně zdarma a byl klid. Proč to komplikovat, prostě nefunguje. Hrůza a ostuda,“ psal v pondělí na sociální síti Lukáš Ohnoutka.

Konkrétní případ neúspěšného boje s nefunkčním automatem popsala na sociální síti Miluška Tomášová. U platebního přístroje viděla staršího muže, který chtěl zaplatit parkovné. Zadával tam SPZ svého vozidla, ale přístroj mu stále hlásil, že jeho značka neexistuje. „Ať jsem koukala, jak jsem koukala, značku psal dobře, ale automat odmítal pracovat,“ nastínila Tomášová.

Další neúspěšní zákazníci placeného parkování popisují, jak jim přístroje nebraly drobné, netiskly lístky nebo nebraly platební karty. „Byla to fakt komedie,“ ulevila si Vlasta Marková.

V diskusích na sociálních sítích se často objevuje označení Teplic jako Kocourkova.

Už v pondělí večer se rozladěné řidiče snažil na sociální síti uklidnit náměstek teplického primátora Hynek Hanza (ODS). „Na základě prověření zjištěných nedostatků při placení parkovného prostřednictvím automatu bylo zjištěno, že problémy jsou způsobeny nekvalitní službou ze strany Komerční banky a jejich platební brány. Věříme, že problémy, které jsou způsobeny třetí stranou, budou brzy vyřešeny a systém bude bezproblémově funkční,“ napsal Hanza.

V brzké vyřešení doufalo vedení Teplic i při zavedení nového systému městské hromadné dopravy. Komunikace s dodavatelem softwaru však trvala dlouho a stále se objevovaly nové a nové problémy. Po měsíci se sice podařilo zprovoznit placení jízdného, ale téměř půl roku stále plně nefungovaly informační panely v trolejbusech.