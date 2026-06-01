Vzpomínka na továrnu a moderní kostka. Teplice ukázaly podobu parkovacích domů

Pavel Křivohlavý
  6:59
Nedostatek parkovacích míst v centru a rezidenčních lokalitách by Teplice chtěly vyřešit výstavbou nových parkovacích domů. Město už má studie parkovacího domu v Alejní ulici a u Aquacentra a nyní vytipovává další lokality pro menší objekty takového typu na sídlištích.
Parkovací dům v teplické Alejní ulici, který navýší kapacitu parkování ze stávajících 176 míst až na 452 stání. Architektonická studie parkovací dům pojímá jako reflexi zbourané prvorepublikové továrny, která zde dříve stávala.

„Parkovací dům v Alejní ulici, který navýší kapacitu parkování ze stávajících 176 míst až na 452 stání, by mohl být hotový už do tří až čtyř let. Tedy pokud nenastanou nějaké komplikace. V této chvíli už dokončujeme výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. Tento projekt nám také ukáže, na kolik by celá stavba mohla vyjít,“ říká náměstek primátora Tomáš Hadviga (ANO).

Dalším připravovaným projektem, který Teplice plánují, je výstavba parkovacího domu u Aquacentra. Ten bude mít podobu moderní vícepodlažní stavby, která kombinuje funkčnost s estetickým řešením.

Pro tento nový parkovací dům, který by měl vzniknout na místě stávajícího parkoviště v sousední ulici Čs. Dobrovolců, má už město dokončenou architektonickou studii. Ta parkovací dům pojímá jako reflexi zbourané prvorepublikové továrny, která zde dříve stávala.

V průčelí stavby obrácené do Alejní ulice studie počítá s případným vybudováním nějakého komunitního centra, knihovny nebo kavárny. Architektonické řešení parkovacího domu zároveň respektuje okolní zástavbu a výškově kopíruje budovu gymnázia. Objekt je navržen jako otevřený městský dům, současně však auta skrývá za fasádou.

„Největším benefitem, který si od tohoto projektu slibujme, však bude přímý nájezd z dvouproudovky průtahu, který vede na Dubí. Od Ředitelství silnic a dálnic máme povolení udělat odbočku do parkovacího domu přímo z estakády. To bude největší přidaná hodnota a návštěvníci i místní už nebudou muset kroužit po městě, ale budou se moci do parkovacího domu dostat nejpřímější možnou cestou, což bude mít pozitivní vliv na dopravu v centru,“ doplňuje Hadviga s tím, že do parkovacího domu bude samozřejmě možné najet i z ulic pod estakádou.

Dalším připravovaným projektem, který město plánuje, je výstavba parkovacího domu u Aquacentra, pro který již byla zpracována studie proveditelnosti. Ta navrhuje navýšení kapacity ze současných 56 stání na 126 až 159 míst, a to podle zvolené varianty objektu.

Ten bude mít podobu moderní vícepodlažní stavby, která kombinuje funkčnost s estetickým řešením. Počítá se i s využitím střechy pro parkování a se začleněním zelených prvků.

Také zde radnice musí ještě zadat výběrové řízení na projektovou dokumentaci, která ukáže finanční náročnost projektu.

Tady nestůjte. Města vytlačují velká auta ze sídlišť, potíže se hromadí jinde

„Hotovo by pak mohlo být, pokud vše půjde dobře, do pěti let. Samozřejmě však záleží také na tom, jaká bude po volbách nová politická reprezentace města. Počítáme s tím, že obě stavby budou financovány z rozpočtu města, ale samozřejmě se budeme ohlížet po příslušných dotacích,“ dodává náměstek primátora.

Vedle velkých parkovacích domů v centru chce město řešit i dlouhodobý nedostatek parkovacích míst v rezidenčních lokalitách. Nyní proto probíhá vytipovávání vhodných míst pro výstavbu menších, zpravidla jednopodlažních parkovacích domů na sídlištích, kde je situace z hlediska parkování nejkritičtější.

„Parkování vnímáme jako zásadní součást fungování města, proto ho chceme řešit kombinací velkých investic, menších projektů i opatření,“ popisuje Hadviga.

