Most zakryl v novém parku verše o zániku starého města. Jsou depresivní, říká

„Do parku se vrací po x letech život a chceme ho prezentovat pozitivněji. Některé texty se nám nelíbily, byly až moc depresivní. Do parku chodí maminky s dětmi,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMOST).

Verše, které zmizely z velkých betonových bloků, které lemují cesty v parku Svatá prostoto Tak mi odpalte moje město Vaše láska už se ho netýká Už dávno jste sežrali hada Ve 14.30 odletělo muzeum následující týden knihovna v tutéž dobu Nikdy se mi nepřestane zdát o městě kde hejna holubů pomřou hlad A město odlétá a město letí

Podle Hrvola jen málo lidí tvorbu Evy Oubramové zná a dokáže ji ocenit. „Devadesát devět procent lidí vůbec nechápe, co tam je napsané,“ okomentoval „zmizelé“ verše primátor.

Z původních devíti textů jich v parku zbylo pět. Podle představitelů města jde o „nezávadné“ texty, které tolik negativních emocí nevyvolávají. Místo původních úryvků si lidé na krycích deskách přečtou „praktické“ informace – například kdo a kdy první podobu parku navrhl, že se původně jmenoval Sadové náměstí či kdy byla zahájena a obnova parku.

K překrytí některých veršů došlo už v průběhu rekonstrukce parku poté, kdy byly umístěny betonové bloky na svá místa. Jiné byly zamaskovány v nedávné době.

Někteří lidé krok města na sociálních sítích kritizují, označují ho i za cenzuru. To primátor odmítá.

Nadace: Krok nás mrzí, ale respektujeme ho

„Umístění veršů mi přišlo hrozně fajn, jako připomínka místní historie. V momentě, kdy se překryjí, podle mého názoru naprosto banálními texty, tak jsme zpátky v době bourání starého Mostu. Je smutné, že magistrát verše tímto způsobem maskuje. Eva Oubramová je osobnost, kterou by se měl Most naopak chlubit, určitě má nadregionální význam,“ zamyslel se Vítězslav Větrovec, divadelní režisér, autor inscenace Krasosmutnění, do které zařadil několik veršů Oubramové a kterou nedávno uvedlo tamní divadlo.

Nápad na umístění veršů Evy Oubramové do veřejného prostoru vzešel od architektů a nadace Karel Komárek Family Foundation, která se na proměně parku podílela a spolufinancovala ji. Mosteckou spisovatelku vybrali proto, že tvořila v době, která byla pro historii města zásadní, boural se starý Most a stavěl nový.

„Tento fakt souzní s filozofií naší nadace, která při proměnách veřejného prostoru citlivě zohledňuje historický kontext a odkaz místa. Při volbě autorky jsme vycházeli z toho, že prostřednictvím její poetiky je možné zachytit a vyjevit pocity lidí, kteří období zániku a vzniku nového města zažili,“ vysvětlil její mluvčí Lukáš Pfauser s tím, že rozhodnutí magistrátu nadaci sice mrzí, ale respektuje ho.

25. srpna 2023

Park Střed, který se nachází v sousedství sportovní haly, vznikl na začátku 70. let minulého století. Jeho podobu navrhli architekt Václav Krejčí a krajinář Otakar Kuča. Ve své době býval nejnavštěvovanějším místem v Mostě. Několik posledních desetiletí však pustl.

V posledních dvou letech prošel výraznou proměnou, která stála 120 milionů korun. Jeho nová podoba vzešla z architektonické soutěže. Slavnostně se otevřel letos 1. května.

Jsou zde nové prvky jako pódium, kavárna s terasou, sportoviště nebo posilovna pro seniory. Velmi výrazným prvkem je obnovená vodní kaskáda. Zůstalo zde také původní umělecké dílo nazvané Biologické těleso.

Eva Oubramová se narodila 1. března 1939 v Lomu a zemřela 21. června 1997 v Mostě. Byla básnířka, spisovatelka a žurnalistka. Za normalizace měla zakázáno působit ve veřejném životě. Napsala stovky básní, povídek a fejetonů. Publikovány byly vzhledem k okolnostem jen některé.