Firma vyvinula respirátor FFP3 s nanovláknem, je bez výdechového ventilu

Jako jediné firmě u nás se vám podařilo vyvinout a vyrobit respirátor nejvyšší třídy z nanovlákna. V čem spočívá jeho unikátnost?

Ta unikátnost spočívá právě ve zmíněném nanovláknu. Na trhu existují FFP3 respirátory, ovšem neobsahují tento materiál. Díky němu se respirátor obejde bez výdechového ventilu. Takový respirátor pak chrání nejen uživatele, ale i jeho okolí, protože uživatel nevydechuje ven potenciální viry nebo bakterie. Další velkou výhodou je, že nanovlákno neztrácí filtrační vlastnosti potom, co přes něj dýcháte a ono logicky navlhne. A s tím se pojí fakt, že respirátor lze použít opakovaně. Podle našich interních studií vydrží nanovlákenná membrána 14 dezinfekčních cyklů, během kterých se nenaruší filtrační vlastnost respirátoru.

Jak dlouho jste na vývoji pracovali?

Vývoj probíhal několik let a zintenzivnil se v loňském roce, kdy jsme museli postavit kompletně novou výrobní technologii kvůli navyšování výrobních kapacit.

Na tento výrobek jste získali i certifikaci. Při první vlně koronaviru loni na jaře ji bylo velmi těžké získat. Jak je tomu nyní?

Bylo to mnohem složitější než na jaře. Je potřeba chápat, že v březnu 2020 byl velký tlak na tyto certifikace, a tak byly vydávány třeba tzv. zrychlené certifikace na pár měsíců. Byl to logický krok, aby se zabránilo vyčerpání kapacit u certifikačních orgánů. Později se ta nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou vyrovnala. A tak se vrátil proces certifikací do ustálených kolejí. Navíc získat FFP3 certifikaci je samo o sobě složité. Jedná se o nejvyšší stupeň ochrany, a tak je i správné, že testování produktů, jež se o to ucházejí, je velmi důkladné.

Co teď vyrábíte nejvíc?

Aktuálně se výrobně zaměřujeme na výrobu respirátoru BreaSafe Classic FFP3 a BreaSafe Community Mask FFP2. Pro oba typy respirátorů máme certifikace a dostatečné výrobní kapacity a výroba obou produktů jede na plné obrátky.

Kolik kusů respirátorů jste schopni vyrobit?

Co se týká respirátorů FFP2, tak těch dokážeme vyrobit jeden milion za měsíc. A respirátorů ochranné třídy FFP3 jsme schopni vyrobit 800 tisíc za měsíc.

Patří už mezi vaše odběratele stát? Na jaře loňského roku to tak nebylo.

Aktuálně ne. Státní zakázky jsou dlouhodobě nastavené tak, že hlavní parametr při výběru dodavatele hraje cena. A tam my s našimi nanovlákennými produkty nemůžeme pochopitelně konkurovat. Nanovlákenný respirátor nikdy nebude patřit k nejlevnější produktům. Ovšem co se týká ochrany uživatele, nebál bych se tvrdit, že patří k nejefektivnějším. Možná, kdyby taková výběrka hledala poměr mezi výkonem, například jak dlouho můžu respirátor používat, a cenou, tak bychom byli cenově konkurenceschopní. Takto nám nezbývá nic jiného než aktuální nastavení veřejných výběrových řízení respektovat.

Kam všude dodáváte?

Procentuálně je to tak, že 70 % dodáváme tuzemským firmám a organizacím a 30 % jde do zahraničí.

Mohou si už lidé respirátor řady FFP3 koupit? A kolik stojí?

Všechny naše aktuální produkty nabízíme na našem e-shopu. Od začátku února bude na e-shopu dostupný i respirátor BreaSafe Classic FFP3. Kdo o něj má zájem, může zanechat na e-shopu kontakt a my ho budeme po naskladnění informovat. Cena respirátoru FFP3 je 777 korun za 3 kusy. Produkt BreaSafe Community Mask FFP2 prodáváme v balení po pěti kusech za 399 korun.

Pardam Roudnice Pardam je česká společnost, která se od roku 2009 zabývá výzkumem a vývojem nanotechnologií, výrobou a následným prodejem produktů z nanomateriálů.



Jako jedni z mála na světě používají k výrobě anorganických nanovláken technologii odstřeďování.



Vlastní tři různé typy zvlákňovacích technologií.



Firma získala cenu Ústeckého kraje za rok 2020 pro malé a střední firmy za nejlepší inovace.



Na jaře jste budovali nové linky, přijímali další zaměstnance. Jak vypadá situace teď? Chcete jít s výrobou ještě dál?

Od jara 2020 se naše výrobní hala změnila k nepoznání. Z původních pěti tisíc respirátorů za měsíc jsme se dostali na výrobní kapacitu 1,8 milionu respirátorů měsíčně. Z osmičlenného týmu jsme se rozrostli na čtyřicet. Jedeme na tři směny a kromě výroby nanovlákna jsme se zaměřili také na výrobu finálních produktů, což je úplně nový obor. Musím poděkovat všem lidem v týmu za enormní nasazení v průběhu loňského roku, které vlastně ještě ani letos neskončilo.

Jak vy osobně hodnotíte uplynulý rok? A co myslíte, že nás ještě čeká v oblasti ochranných prostředků proti koronaviru?

Tato černá labuť k nám přiletěla na jaře 2020 a od té doby jsme se nezastavili. Vše vzniká v enormním časovém presu. Masivně investujeme, neustále inovujeme. Byl to opravdu velmi náročný rok pro nás všechny. V oblasti ochranných prostředků očekávám úpravu legislativy, která bude více reflektovat danou situaci a způsob ochrany. FFP je totiž třída ochranného prostředku určená pro práci v prašném prostředí, zdravotnický prostředek zase neřeší těsnost masky. Podle mého názoru musí vzniknout standard a testovací metody, které budou více odpovídat aktuální potřebě se chránit. Budou také vznikat nové filtrační materiály, třeba z biodegradibilních polymerů, aby se snížila ekologická zátěž, která je aktuálně enormní.