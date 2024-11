Třicet druhů, rozpětí křídel až 20 centimetrů. V Teplicích otevřeli motýlí dům

„Je tady téměř třicet druhů exotických motýlů z Amazonie, Afriky nebo Filipín. Ti největší mají rozpětí křídel až dvacet centimetrů,“ popisuje Michael Kučera, konzultant motýlích domů.

„Motýli jsou z oblastí, kam se lidé většinou nepodívají. Tady je mohou vidět v bezprostřední blízkosti, mezi návštěvníkem a motýlem nejsou žádné bariéry. Motýli nemají žádný přirozený strach z lidí, jejich přítomností nejsou nijak stresovaní,“ dodává.

A když si návštěvník ještě vezme na sebe výrazné oblečení, třeba červené nebo žluté, a navoní se kvalitním ovocným parfémem, je téměř jisté, že motýla přiláká a ten si na něj sedne. „Návštěvníci si musí uvědomit, že v motýlím domě není šéfem člověk, ale motýli. Oni rozhodují o tom, jak se budou chovat, kam se posadí, kde si odpočinou nebo jakým způsobem bude probíhat interakce s návštěvníky,“ vysvětluje Kučera.

Lidé by se motýlů rozhodně neměli dotýkat, protože neuváženou manipulací jim mohou ublížit. Důležité také je, aby se dívali, kam šlapou – motýli sedí nejen na rostlinách nebo stěnách, ale také na zemi.

„Návštěvníci jsou svým způsobem pro motýly atrakce. V momentě, kdy vidí nějakou barevnou nebo voňavou plochu, chtějí ji prozkoumat. Motýl nikomu neublíží, a když na vás přilétne, vlastně vám důvěřuje, tak si to užijte,“ doporučuje Michael Kučera návštěvníkům.

Lidé zde mohou pozorovat také líhnutí motýlů. „Samotné vylíhnutí je od prasknutí kukly otázkou několika sekund. Když z ní vyleze mokrý, zmuchlaný motýl, trvá až dvě hodiny, než uschne,“ popisuje Kučera.

Vstupné do teplické Papilonie vyjde na 160 korun pro dospělé a na 100 korun pro děti do 15 let. Při nákupu online jsou vstupenky zlevněné o 10 procent.