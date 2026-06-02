Kdo to koupí? Panelák se dál „rozevírá", lidé prchají z bezcenných bytů

Miroslava Strnadová
  6:46
Čtyřpatrový panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově, který loni v létě kvůli narušené statice museli opustit jeho obyvatelé, se bourat nemusí. Podle chomutovského magistrátu se dá opravit. Náročnou sanaci ale samozřejmě bude muset někdo zaplatit. Město nevidí důvod, proč by mělo něco hradit, když jde o soukromý majetek. Vedení SVJ mlčí. Kdo mohl, odstěhoval se.

Geologické vrty, které nechalo město nedávno v bezprostředním okolí domu udělat, podle náměstka Martina Bociana (Nový Sever) ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu.

„Odborníci se shodli, že na vině je souběh více vlivů. Jednou z významných příčin jsou nedobře založené základy panelového domu. V době, kdy se stavěl, to sice tehdejším normám odpovídalo, ale z dnešního pohledu to bylo nedostatečné,“ uvedl Bocian.

Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)
Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově. Někde jsou jasně viditelné praskliny. (květen 2026)
Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)
Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)
11 fotografií

Situaci komplikuje i samotné podloží. Podle Bociana pod domem pracovala stará uhelná sloj a je zde jílovité podloží. V důsledku ujíždění svahu se dům v podstatě „rozevírá“. Největší poškození je v části jednoho ze dvou vchodů do domu. V této části jsou i zvenčí patrné praskliny ve fasádě či na zemi před vchodem.

Demolice poškozeného domu však podle Bociana na pořadu dne není. Stavební inženýři navrhli technické řešení – rozšíření a posílení betonových základů a také svázání domu ocelovým lanem.

Otázkou je financování. Dům je v soukromém vlastnictví, spravuje ho společenství vlastníků jednotek (SVJ).

„Domníváme se, že náklady budou v režii společenství vlastníků jednotek. Plánujeme nějakou spolupráci, například bezúročnou půjčku, ale na druhou stranu nevnímáme, že by to mělo jít na vrub města,“ nastínil Bocian.

Někteří obyvatelé domu to však vidí jinak. „Oprava bude nákladná a jde o to, kdo to zaplatí. Základy domu jsou dobré, svah ujíždí a ten je města. Město by se na opravě mělo podílet. Zatím vymýšlí, co všechno musíme udělat my, aby do toho sami nemuseli investovat,“ poznamenal jeden z vlastníků bytů Rudolf Träger, který v domě bydlí zhruba čtyřicet let.

Mluví o tom, že situace zkomplikovala i vztahy mezi majiteli bytů. „Někteří nechtějí teď do fondu oprav nic platit. Přitom dům se musí opravit jako celek. Na nákladnou opravu si bude muset vzít SVJ asi úvěr a do toho se některým nechce,“ zmínil Träger. Vyjádření vedení SVJ se redakci nepodařilo získat.

Lidé ze dvou vchodů panelového domu se museli evakuovat loni v srpnu poté, co čidlo upozornilo na výraznější pohyb budovy. Kvůli narušené statice museli dům opustit obyvatelé nejprve jednoho vchodu, později museli odejít i lidé z druhého, celkem z 24 bytů. Evakuováno bylo přes třicet lidí. Statik povolil návrat obyvatelům jednoho vchodu loni v prosinci.

„Od srpna do půlky prosince jsme byli pryč, před Vánocemi jsme se mohli vrátit. Byla to úleva, bydleli jsme u vnuka, ale všichni už jsme zvyklí na svůj klid,“ popsal Träger. Podle něj je obydleno jen několik bytů z druhého vchodu, který se „nehýbe“.

Kdo mohl, ten se odstěhoval. Stěhovat se bude i Rudolf Träger. „S manželkou už si zajišťujeme jiný byt, budeme se stěhovat do nájmu. Tenhle náš byt kvůli statice ztratil hodnotu. Místo tří milionů bychom za něj dneska dostali možná tak osm set tisíc. A to je ještě otázka, kdo by to vůbec koupil,“ řekl.

Budova byla dokončena na konci 70. let minulého století, původně měla sloužit jako ubytovna. Později ji přestavěli na klasické bytové jednotky.

28. srpna 2025
