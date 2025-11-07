Dům lidé opustili v srpnu poté, co čidlo na domě upozornilo na pohyb. Nejprve se evakuoval první vchod, později museli odejít i lidé z druhé poloviny domu.
„Návrat možný je. Pohyb se zastavil a nehrozí výrazná změna,“ řekl náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever) po dnešním jednání s odborníky.
|
Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku
SVJ bude zjišťovat, kdo z obyvatel bytů o návrat stojí, a také je bude informovat, za jakých podmínek bude návrat možný. Lidé, kteří mají své domovy ve druhém vchodě, se bez statických úprav zatím vrátit nemohou.
Náměstek nevyloučil, že bude nutná sanace přilehlého svahu, ačkoliv se zatím jeho sesuv nepotvrdil. Počítá se ještě s provedením dvou vrtů.
SVJ bude zajišťovat revizi základů pomocí sond. Nutná bude také sanace kanalizace. Stále se také čeká na závěrečnou zprávu odborníků, která poskytne přesné informace o tom, co statiku domu narušilo.