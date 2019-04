Otevření galerie malíře Emila Filly na zámku v Peruci je v nedohlednu

Kdy stavební práce skončí a do síně se vrátí Fillovy obrazy, není jasné. Vystaveny tam měly být přitom už loni.

„Pamětní síň zpřístupnit letos určitě nelze. Zámek se rekonstruuje, síň také a ještě nějakou dobu to potrvá. Neumím říci, jak dlouho to bude, jestli dva, nebo tři roky,“ uvedl podnikatel Pavel Ondráček.

Ondráček je partnerem majitelky peruckého zámku Dominiky Matušové, s médii však komunikuje právě on.

Skrz zaprášená okna je v místnostech, kde Filla pobýval, přijímal návštěvy a relaxoval, vidět stavební materiál a nic nenasvědčuje tomu, že by se práce blížily do finiše.

Jednu dobu tam i přespávali dělníci, kteří na stavbě pracují.

„Bylo to z technických důvodů, protože v těchto prostorech bylo topení. V současné době se topí už v celém zámku a jsou ubytovaní jinde,“ vysvětlil Ondráček.

Oprava zámku včetně jižního křídla, kde byla v 50. letech minulého století Pamětní síň zřízena a které má v užívání na základě věcného břemene Ústecký kraj, započala před více než třemi lety.

Tehdy se majitelka zavázala, že jižní křídlo předá zpět k užívání kraji do června 2018. Nestalo se tak, což se nelíbí Ústeckému kraji a vedení krajské organizace Galerie Benedikta Rejta, která výstavní prostor před zahájením prací spravovala a zajišťovala tam návštěvnický provoz.

Loňskou výzvu, aby rekonstrukce urychleně skončila a prostor byl předán zpět galerii, majitelka zámku odmítla s tím, že stavební práce stále probíhají, a obvinila galerii, že způsobila devastaci jižního křídla.

Pamětní síň Emila Filly V jižním křídle zámku v Peruci byla zřízena v roce 1958 na základě podmínky, za které byla rozsáhlá část díla malíře a vybavení ateliéru a letního bytu na zámku převedena manželkou Hanou Fillovou na československý stát o dva roky dříve.

Od roku 1965 ji provozuje Galerie Benedikta Rejta, která je krajskou organizací. Prostory má v bezplatném užívání na základě věcného břemene.

Podle znaleckého posudku, který si majitelka nechala vypracovat, údajně dlouhá léta odtékaly splašky z koupelny a toalety do sklepení pod zámeckým křídlem, což narušilo statiku této části zámku a je nutná sanace a rozsáhlejší rekonstrukce, což potrvá mnohem déle a náklady budou také vyšší.

Ředitelka lounské galerie Alice Štefančíková však nařčení odmítla s tím, že jde o účelové a nepravdivé vyjádření.

Krajská rada jí následně loni v listopadu uložila, aby do konce letošního března vůči majitelce učinila takové právní kroky, které by vedly k navrácení síně do užívání galerie a mohla tam být tak Fillova díla opět vystavena, jak se v minulosti zaručil český stát.

Jednou z variant, jak toho docílit, bylo i podání žaloby k soudu. K žádnému posunu ovšem nedošlo.

„Rada v usnesení stanovila ředitelce galerie, aby do 31. března učinila některé právní kroky, které napomůžou Pamětní síň vrátit do zámku. Dodnes tak učiněno nebylo, takže čekáme na zprávu od paní ředitelky radě kraje o tom, jaké jsou další kroky a proč tak ještě učiněno nebylo,“ uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Sama ředitelka uvedla, že nějaké kroky učinila, o čemž kraj ví, ale že o nich s médii nemůže hovořit, a odkázala redaktorku MF DNES s dotazy právě na mluvčí Dosedělovou.

Jakékoliv právní kroky včetně podání případné žaloby vůči majitelce zámku považuje Ondráček za absurdní. „Je nesmysl, aby kraj či galerie žalovaly někoho, kdo opravuje zdevastovanou památku,“ sdělil již dříve.

O tom, v jaké fázi je rekonstrukce zámku a jak jižní křídlo vypadá, se před časem mohli zástupci krajského úřadu a ředitelka galerie přesvědčit. „Proběhla prohlídka a viděli, v jakém stavu jsou nejenom výstavní prostory včetně sklepení a že práce pokračují,“ dodal Ondráček.