Památník Terezín zavede čtyřdenní vstupné, lidé chtějí víc času i kvůli emocím

Zejména čeští návštěvníci se už nespokojí jen s návštěvou jednoho objektu, ale mají zájem o kompletní prohlídku Terezína.

„Změnou vycházíme vstříc všem těm, pro které bylo jednodenní vstupné vzhledem k rozsahu našich expozic a emočním nárokům prohlídky nedostatečné,“ řekl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

„Dosud jsme žádosti o prodloužení platnosti vstupenek i do dalšího dne řešili individuálně, od Nového roku to již nebude třeba. Tuto možnost budou mít všichni, a to až na čtyři dny,“ dodal ředitel.

V současné době stojí základní vstupné do Malé pevnosti 230 korun. Od ledna zaplatí dospělí za vstupné s platností čtyř dnů, které zahrnuje nejen Malou pevnost, ale také objekty bývalého terezínského ghetta, 310 korun. Studenti a senioři uhradí 240 korun a vstupné pro celou rodinu vyjde na 630 korun. Nově bude umožněn vstup zdarma dětem až do 10 let.

Video z roku 2015, kdy na připomínku romského holokaustu, kterou pořádalo v Terezíně česko-romské sdružení Konexe, přijelo čtrnáct lidí. Transparentem „Zbourejte prasečák“ upozorňovali, že zatímco se v Terezíně připomíná Den památky obětí holokaustu, na místě romského internačního tábora v Letech u Písku stále stojí vepřín.