Most opraví svoje Stonehenge. Obří památník známého sochaře desítky let chátral

Komunikační šum si fotbalisté Teplic a jejich fanoušci po posledním, nedohraném ligovém zápase v Ostravě mezi provazy deště vyříkali, teď je čas společně slavit. Sklářům je 80 let a na sobotní...

Dětský domov v České Kamenici na Děčínsku zřejmě postupně přestane být velkým ústavním zařízením „klasické“ podoby. Děti se v rámci zásadní transformace mají přesunout do menších bytových jednotek,...

Chomutovští policisté pátrají po vězni, který v úterý 29. července opustil nestřežené pracoviště v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Jednatřicetiletý Pavel Harvan by se mohl pohybovat nejen po...

Policie hledá svědky nebezpečné jízdy kamionu na silnici I/7 a dálnici D7 na Kladensku z 22. července. Čtyřiapadesátiletý cizinec během ní ohrozil zhruba tři desítky řidičů, narazil i do...

Vydatná nálož drum & bassu. U jezera Most začne festival Let It Roll

Největší drum & bassový festival planety Let It Roll se blíží. Brány se poprvé otevřou ve čtvrtek 31. července s několika novinkami. Nově se přesouvá k jezeru Most a s touto změnou přichází i odlišný...