Do parku ano, na zámek už ne. Památky mají ještě slabší sezonu než loni

„Lidem ani nevadilo, že museli předložit doklad o testování, očkování nebo o prodělání covidu, ale respirátory se jim příčí. Prohlídku v respirátoru prostě nechtějí,“ přibližuje aktuální zájem turistů kastelánka libochovického zámku Michaela Prokopová.

„Dost často se stává, že se lidé na nádvoří otočí a na prohlídku nejdou. Raději zamíří do zahrady či do parku, kde respirátor mít nemusí. To se samozřejmě podepisuje na tržbách,“ dodává.

Za normální situace libochovický zámek za sezonu navštíví kolem 20 tisíc lidí, zahradu a park až padesát tisíc. Letos se tu na stejná čísla rozhodně nedostanou. „Už loni návštěvnost omezil covid a letos je ještě téměř o 20 procent nižší,“ konstatuje kastelánka.

Na návštěvníky stále čekají i na zámku v Ploskovicích na Litoměřicku. „Letos to u nás není moc veselé, lidí chodí málo,“ hodnotí sezonu jako slabou i zdejší kastelánka Jana Zimandlová. Lidé si podle ní nejsou jisti, jestli musejí mít doklad o testování či očkování, ani zda musejí mít ve vnitřních prostorách respirátor.

Od června, kdy mohli otevřít, tak na prohlídku přijelo jen kolem osmi tisíc lidí, přičemž v době před covidem to bylo od dubna do července téměř 20 tisíc a loni od června do července kolem 11 tisíc návštěvníků.

Další natáčení seriálu

Letos tu navíc turistickou sezonu zahájili kvůli filmovému natáčení až v polovině června a od pondělí 16. srpna se zámek pro veřejnost na deset dní znovu uzavře.

„Zahraniční produkce bude pokračovat v natáčení seriálu Nebezpečné známosti,“ upozorňuje návštěvníky kastelánka Zimandlová.

Ještě předtím si zájemci mohou v zámeckém parku užít muzikálový víkend. Od pátku do neděle tu hudební divadlo La Scuola odehraje slavnou muzikálovou komedii Lazebník sevillský aneb V každém z nás je loutka. Začátky představení jsou každý den ve 20 hodin.

S podstatným úbytkem návštěvníků se musí vypořádat i na zámku ve Šluknově, letos sem zatím našlo cestu necelých pět tisíc lidí.

Sázka na výstavy a koncerty

„Je to velký propad. Za normální situace přijde za sezonu kolem 29 tisíc návštěvníků, loni to bylo zhruba 13 tisíc a letos je to ještě méně,“ říká Dagmar Pálková, pracovnice informačního centra a průvodkyně. „Návštěvnost dost kolísá, některé dny máme prohlídky plně obsazené, někdy ale přijdou jen dva lidé,“ dodává.

Vsadili proto více na výstavy a koncerty. Až do konce září je otevřena výstava klobouků, pro děti pak je ve druhém patře zámku expozice stavebnic Kostičkofest.

S respirátory tady lidé podle průvodkyně zatím problém neměli a vadilo jim naopak spíš prokazování bezinfekčnosti. „Teď už nic prokazovat nemusejí, to platí pouze pro skupiny návštěvníků s více než dvacítkou lidí,“ upozorňuje Pálková.