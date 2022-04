Vyšší vstupné, méně na provoz. Památkám po covidu začíná nejistá sezona

„Předpokládáme, že letošní sezona bude lepší než v uplynulých letech. Přesto se domníváme, že se celý turistický ruch bude rozjíždět velmi pomalu,“ uvedl Tomáš Pospíšil, mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ), pod který většina hradů a zámků na severu Čech spadá.

„Kvůli ztrátám ze vstupného a v souvislosti s prudkým nárůstem cen energií nebo služeb na zabezpečení objektů jsme museli přistoupit k mírnému navýšení vstupného v průměru o 30 korun,“ dodal mluvčí s tím, že vstupné pro děti a mládež se naopak snižuje na 40 procent základního vstupného.

V loňském roce památky v kraji pod správou NPÚ navštívilo přes 120 tisíc lidí.

Jednou z nejnavštěvovanějších je zámek v Libochovicích na Litoměřicku. Loni tam zavítalo přes 10 tisíc návštěvníků, zatímco v době před covidem to bylo dvakrát více.

„Doufám, že další úbytek letos nebude. Sice máme kvůli nedokončené opravě střechy přístupný pouze jeden okruh, ale věřím, že lidé přijdou,“ sdělila kastelánka libochovického zámku Michaela Prokopová.

Kdy budou návštěvníkům k dispozici oba okruhy, nebo se budou moci konat svatební obřady, zatím není jasné.

„Na konci loňského roku jsme kvůli nedodržení smluvních povinností odstoupili od smlouvy na opravu střechy, krovů a stropů, po alokaci finančních prostředků co nejdříve vyhlásíme novou veřejnou zakázku,“ vysvětlil mluvčí NPÚ Pospíšil.

V Duchově otevřou novou místnost s grafikami

Finanční náklady jsou po navýšení cen materiálu vyčísleny na 78 milionů korun, do poloviny roku by mělo být jasno, kdo bude v opravách pokračovat.

I přes omezení se mají návštěvníci na co těšit. Vyrazit mohou například na prohlídku předělaného okruhu komnatami posledních majitelů zámku – hraběcího rodu Herbersteinů. „Za pozornost určitě stojí suvenýry, převážně z Afriky, které si hrabě přivezl ze svých cest. Vystaveny budou například erby vyrobené z želvího krunýře či z kůže nosorožce,“ popsala kastelánka.

Kvůli napjaté finanční situaci se v hlavní sezoně budou muset obejít bez externích průvodců. „Tím, že máme jenom jeden okruh, jsme schopni to zvládnout se stávajícím personálem. Pokud bychom měli přístupné oba, bylo by to složitější,“ domnívá se Prokopová.

S nižším finančním rozpočtem se musí vypořádat i na zámku v Duchcově. „Co se týká financí, jsme na tom velmi podobně jako ostatní památky. Omezení se nás dotkne ve všech směrech,“ sdělila kastelánka zámku Lucie Šťastná. „Oproti předchozím letům trochu omezíme počet prohlídek, ale určitě se budeme snažit vyjít návštěvníkům vstříc v rámci našich možností,“ doplnila.

Letošní novinkou je rozšíření prohlídkové trasy o další místnost před grafickým kabinetem. „Nainstalovali jsme sem grafiky s tematikou Duchcova, Teplic a okolí. A připravujeme se na kulturní akce. První budou prohlídky velikonočně vyzdobeným zámkem,“ popsala kastelánka.

Na Jezeří se pilně pracuje

Jenom s minimálními škrty na provoz zahájí sezonu zámek v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku, přijímat budou i průvodce – brigádníky. „Bez externích průvodců se neobejdeme. Naše úspory se týkají jiných věcí, ale brigádníci a peníze na ně jsou pro nás prioritou,“ uvedla mluvčí Miluše Kristková.

Pro letošní sezonu neplánují ani omezení počtu prohlídek. Podle mluvčí mají už několik let prohlídky časově rozvrženy tak, aby je zvládli i s minimem průvodců.

Na některých památkách budou během sezony dokončeny naplánované rekonstrukce. Týká se to například obnovy divadelního sálu na zámku Jezeří na Mostecku, kde již v roce 1804 zazněla v soukromé premiéře Beethovenova třetí symfonie Eroica.

„Kromě renovace některých prvků bude celý sál elektrifikován. Předpokládaný konec je naplánován na první prázdninový měsíc,“ sdělil Pospíšil.

Ve stejném období budou dokončeny také práce na obnově fasády hlavní budovy zámku v Ploskovicích na Litoměřicku. Jejich součástí je i oprava balkonu před hlavním vstupem a úprava terénu před grottou.