Odrazoval jeřáb, lákal Harry Potter. Památky rekordy v návštěvnosti nelámaly

Na konci června na Šluknovském zámku odstartovala výstava „Mudlové, přijeďte express“, která příchozí vtáhne do světa kouzelníků a čarodějů. Právě ona je jedním z důvodů výrazného nárůstu návštěvnosti. | foto: Šluknovský zámek

Objekt, jenž si na nízkou návštěvnost na rozdíl od jiných letos rozhodně stěžovat nemůže, je zámek Stekník na Lounsku, který nabízí něco, co jiný na severu Čech ne – prestižní značku UNESCO. Památka byla na seznam kulturního a světového dědictví zapsána loni na podzim spolu s nedalekým Žatcem, a jak ukazují čísla, tato novinka rozhodně „táhne“. Zatímco v roce 2022, tedy před zápisem na seznam, sem od zahájení sezony do konce září zavítalo 10 477 lidí, loni to za stejnou dobu bylo už 13 425, a letos dokonce více než 19 tisíc.

Jezdí sem nejen tuzemští turisté, ale i ti z jiných zemí. „Návštěvníků z ciziny máme určitě více. Jsou to jak Evropané, tak cizinci ze zámoří. Na památku UNESCO se přijeli podívat i Australané, Korejci či Američané,“ podotkla již dříve kastelánka Jana Zajíčková.

Na zhruba stejných číslech ve srovnání s předchozími lety se drží zámek ve Šluknově na Děčínsku, tedy v nejsevernějším městě Česka. Od května do září sem zavítalo skoro 18 tisíc lidí. Lákají je sem na různorodé akce. „Máme samozřejmě prohlídky, cestovatelské besedy, koncerty. Do toho divadlo. Skoro každý týden je něco,“ popsala Marcela Luhová ze šluknovského infocentra, na co zámek vábí návštěvníky.

Letos to byla bezesporu i postava, která nemá se stavbou z 16. století a její historií pranic společného – Harry Potter.

Na konci června na zámku ve Šluknově odstartovala výstava „Mudlové, přijeďte express“, která příchozí vtáhne do světa kouzelníků a čarodějů. Lidé se sem chodí podívat na originální rekvizity i filmové repliky, jsou tu také autogramy herců, kteří slavné kouzelníky ztvárnili na plátně. Exponáty sem zapůjčila nadšenkyně z Děčína. Výstava potrvá do 7. listopadu.

Co však návštěvníky naopak odrazuje, jsou opravy. Dokazují to i oblíbené zámky v Libochovicích na Litoměřicku a v Děčíně. Na prvním se opravuje střecha, na druhém přístupová cesta ze 17. století a ikonická Růžová zahrada. Návštěvnost se propadla u obou.

„Před zámkem máme postavený jeřáb, jsou tady všude složené materiály,“ zmínila libochovická kastelánka Michaela Prokopová a se smíchem dodala, že se to návštěvníkům zřejmě nelíbí. Kvůli opravám je také omezen pohyb před zámkem a v části zahrady. Návštěvnost tu proti loňsku poklesla o více než čtvrtinu.

20. února 2024

Na děčínský zámek pak v roce 2023 od začátku sezony do konce září přišlo na prohlídku 18 tisíc lidí, letos to bylo o tři tisíce méně. Ředitelka zámku Miroslava Poskočilová vysvětlila, že uzavření Dlouhé jízdy, jedné z přístupových cest k památce, znamená mimo jiné i uzavření jediné bezbariérové cesty. „Snažíme se o uzavření Dlouhé jízdy informovat turisty na webových stránkách, Facebooku, proznačili jsme přístupové cesty. I přesto se stávalo, že turisté někdy nevěděli kudy, ač už byli téměř u zámku. Turisté většinou cedule nečtou, raději se zeptají,“ poznamenala ředitelka.

Propad v návštěvnosti však letos zaznamenaly i památky, na nichž zrovna žádné opravy neprobíhají. Střekovský kastelán Pavel Kučaba má za to, že za „hubenou“ sezonou je několik důvodů. „Příčin bude asi více, od počasí – velká tepla a následné deště – přes zvýšený zájem lidí o zahraniční dovolené až po finance,“ nabídl důvody Kučaba.

Alena Michálková z Národního památkového ústavu (NPÚ), který spravuje státní památkové objekty, pak doplnila, že lidi láká celková popularita a atraktivita místa. „Například návštěvnost hradu Křivoklát vzrostla po uvedení televizní soutěže Zrádci, která se zde natáčela,“ dala příklad ze středních Čech. Dalším důležitým faktorem je podle ní přístupnost, a to nejen z hlediska terénu – jde také o finanční dostupnost vstupenek.

Že právě ceny vstupného ovlivňují návštěvnost na památkách, potvrdila i Renata Křížková, kastelánka zámku v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku. Památce se letos dařilo – zatímco v roce 2023 sem od začátku sezony do konce září zavítalo necelých osm tisíc návštěvníků, letos to bylo více než devět a půl tisíce lidí.

Ale jak říká kastelánka, je vidět, že lidé už nechtějí tolik utrácet. „Každý návštěvník si rozmýšlí podle finančních možností, na který objekt půjde, a většinou volí tu levnější variantu. Máme tři zámecké objekty a dříve šli návštěvníci třeba na dva. V současné době si většinou rodina vybere jen jeden objekt a lidé také tolik neutrácejí za suvenýry,“ nastínila Křížková.

Vstupenka na benešovský zámek vyjde dospělého na 100 až 160 korun. Nejdražší ze severočeských hradů a zámků je ten v Ploskovicích na Litoměřicku, plné vstupné na základní okruh je 200 korun. Lístek na nejnavštěvovanější z památek, hrad Házmburk poblíž Libochovic, stojí pro dospělého 140 korun, objekt si však musí projít bez průvodce.

Příklady návštěvnosti památek

(jde o čísla od začátku roku do konce září)

2024 2023 Házmburk 26 630 26 266 Střekov 21 574 27 671 Ploskovice 20 703 20 575 Stekník 19 111 13 425 Libochovice 10 475 14 346 Benešov nad Ploučnicí 9 601 7 932