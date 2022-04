Klášterecká restaurace Peřeje získala za opravu titul Památka roku

Renovace budovy uspěla v konkurenci dalších 25 památek z celé České republiky. V druhé kategorii, kde hodnota prací přesáhla hranici dvou milionů korun, zvítězil barokní dům v pražské Truhlářské ulici.

Do opravy restaurace Peřeje, která je součástí lázeňského areálu, se město Klášterec nad Ohří, které je vlastníkem, pustilo loni. Obnova fasády stála přes 900 tisíc korun, část také pokryla dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

„Jelikož chceme, aby se zde turisté, návštěvníci i budoucí lázeňští hosté cítili dobře, postupně areál opravujeme,“ řekl místostarosta David Kodytek (SZ). Loni proběhla také rekonstrukce fasády kavárny lázeňského domu.

Budova restaurace byla postavena v roce 1878 původně jako sídlo ostrostřeleckého spolku. Po objevení minerálních pramenů a vzniku lázeňského areálu zde na přelomu 19. a 20. století již byla restaurace Střelnice. Spolu s ní vznikly i další pavilony.

Lázně fungovaly do poloviny minulého století, kdy byl komunisty minerální pramen zabetonován. Obnoven byl o několik let později, lázeňská restaurace funguje od 90. let.

V loňském roce město podepsalo smlouvu o spolupráci se společností Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. Společný podnik má přinést další rozvoj lázeňského areálu. V plánu je výstavba nového hotelu. Fungovat tam má také klasická nepřetržitá lázeňská léčebná péče.