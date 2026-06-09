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Na vrchu Raná havaroval paraglidista, utrpěl středně vážná zranění

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  8:21
V oblasti vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista. U nehody zasahovali záchranáři i vrtulník pražské letecké záchranné služby.
Na vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista.

Na vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista. | foto: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Na vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista.
Na vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista.
Na vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista.
Na vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista.
5 fotografií

Paraglide spadl před devátou hodinou večer. Na pomoc zraněnému letci vyrazily pozemní posádky záchranářů, které povolaly také vrtulník.

„Na místě jsme ve spolupráci s posádkou Letecké záchranné služby Praha poskytli zraněnému potřebnou péči,“ uvedli záchranáři.

Na vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista.
Na vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista.
Na vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista.
Na vrchu Raná na Lounsku v pondělí večer havaroval paraglidista.
5 fotografií

Paraglidista při pádu utrpěl středně vážná zranění. Po prvotním ošetření a stabilizaci na místě ho záchranáři transportovali do pražské Fakultní nemocnice v Motole k dalšímu vyšetření a péči.

Přesné příčiny a okolnosti pádu jsou předmětem dalšího šetření. Vrch Raná je vyhlášeným centrem paraglidingu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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