Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci

Autor:
  16:05
Tragický konec potkal jednoho z čápů bílých, kteří se před několika týdny usadili na hnízdě v Otvicích na Chomutovsku. Chráněného ptáka někdo smrtelně zranil střelnou zbraní. Obec se nyní obrací na veřejnost s žádostí o svědectví, která by pomohla pachatele dopadnout.

Snímek z počátku letošního dubna. Jeden z tehdy vyfocených čápů na hnízdě v Otvicích později nepřežil střelné poranění. | foto: Petr Hora

„Je to vrchol idiotství. Pro 99 procent lidí je čáp symbolem něčeho hezkého, pohody,“ uvedl zoolog Petr Hora, který se kroužkování čápů v regionu věnuje čtyřicet let. Přiklání se k variantě, že nešlo o nehodu, ale o přímý útok na ptáka.

Právě k Horovi se mrtvé zvíře dostalo. U cyklostezky směrem k obci Zaječice ho před několika dny nalezl kolemjdoucí. „Měl už druhotně ohlodanou hlavu, zřejmě od lišky nebo kuny, takže ta mršina mohla být dva až tři dny stará,“ uvedl. V těle zvířete našel broky.

Pták podle Hory mohl před smrtí trpěl. „Když mají tito ptáci poraněný prsní sval, nemohou létat. Pak už jen bezmocně chodí po zemi,“ vysvětlil Hora s tím, že k činu mohlo dojít prakticky kdekoliv v okolí.

Přestože je čáp bílý zákonem chráněným živočichem, zoolog incident policii nehlásil. „Trestní oznámení jsem neřešil. Mám zkušenosti z celé republiky, že policisté to často neřeší, zvlášť když to není okamžité, musí se platit pitva a další věci. Už by nic nezmohli,“ míní skepticky Hora.

Obec Otvice však událost nenechala bez odezvy a na svých webových stránkách a na sociální síti zveřejnila výzvu pro občany. „Pokud by někdo zaznamenal pohyb osob se vzduchovkou nebo jinou střelnou zbraní v období konce března a dubna, případně měl jakékoliv informace, které by mohly pomoci objasnit tuto událost, prosíme o jejich sdělení na obecní úřad,“ žádá tamní radnice.

Létání je tak snadné. Mládě čápa se na obloze poprvé připojilo ke své rodině

Podle Hory mohl být čáp být trnem v oku někomu kvůli své potravě. „Myslivci je občas nemají rádi, protože čáp dokáže sebrat kuřátko nebo čerstvě narozeného zajíce. Nebo to mohla být klukovina,“ zamyslel se Hora.

Dobrou zprávou v smutném příběhu je fakt, že hnízdo v Otvicích nezůstalo prázdné dlouho. Příroda si poradila po svém. Po několika dnech, kdy byl jeden z čápů nezvěstný a hnízdo načas osiřelo, se osamělému jedinci podařilo najít nového partnera. „V současné době již nový pár sedí na vajíčkách a existuje tak naděje, že hnízdění bude úspěšné,“ uvedla obec.

Čápi nehnízdí v Otvicích dlouho. Hnízdo tam bylo instalováno teprve loni v únoru. Krátce na to tam zahnízdil první pár. Vyvedl tři čápata. Ptáci se pro místní okamžitě stali velkou atrakcí. Letos se čápi do Otvic vrátili v polovině března.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko (3. května 2026)

Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště...

Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči s pomocí policie ČR stále pokračují v hašení požáru u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. Nadále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasaženou plochu o velikosti 100 hektarů se...

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370, odpoledne se...

Česko požádalo kvůli požáru v Českém Švýcarsku o pomoc EU

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

V souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko aktivovala Česká republika mechanismus civilní ochrany EU. Potvrdila to mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Opatření slouží k zajištění...

„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci

Snímek z počátku letošního dubna. Jeden z tehdy vyfocených čápů na hnízdě v...

Tragický konec potkal jednoho z čápů bílých, kteří se před několika týdny usadili na hnízdě v Otvicích na Chomutovsku. Chráněného ptáka někdo smrtelně zranil střelnou zbraní. Obec se nyní obrací na...

6. května 2026  16:05

Tehdy a teď. Hasiči porovnali zásahy v Českém Švýcarsku. Co všechno je jinak?

Premium
Požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko (3. května 2026)

Hasiči se už několik dní snaží zcela zlikvidovat požár v Českém Švýcarsku. Oheň zasáhl sto hektarů, tedy desetkrát méně než v roce 2022. Tehdy v národním parku zápolili s ničivým živlem celé tři...

6. května 2026  15:54

Kárání za přípravu spisu i genetické testy. Soud rozplétá nelegální prodej psů

Agresivní americký bully

Okresní soud v Teplicích projednává kauzu údajně nelegálního prodeje štěňat. Podle kriminalistů Michaela V. lhala, že provozuje řádnou chovnou stanici, a podvedla tak dvě desítky kupujících, kteří se...

6. května 2026  14:48

„Jak vznikl požár? Máme indicie.“ Do Českého Švýcarska se sjeli policisté

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl...

6. května 2026  12:54

Třesk v hokejovém Litvínově, končí generální ředitel Hynek i manažer Vrábel

Pavel Hynek, generální ředitel hokejové Vervy Litvínov.

Hokejový Litvínov půjde podle očekávání do příští extraligové sezony s novým generálním ředitelem, k poslednímu květnu v klubu končí po šesti sezonách Pavel Hynek. Loučí se i sportovní manažer Tomáš...

6. května 2026  10:54

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370, odpoledne se...

6. května 2026  8:05,  aktualizováno  10:32

Ústecký šéf: Vyoral nemá formu, ale zapne. Ještě proti Opavě zamícháme karty

Ústecký Tomáš Vyoral útočí na koš Opavy.

Mysleli na medaili, ale teď budou basketbalisté Slunety odvracet rychlý konec sezony. Ve čtvrtfinále play off ztrácejí s Opavou 1:3 na zápasy a v domácí hale budou ve středu čelit mečbolu soupeře....

6. května 2026  7:46

Rána pod pás. Obce zaskočil plán rychlejší stavby větrníků, mají být i u Řípu

Větrná elektrárna Grafenschlag II v dolnorakouském okresu Zwettl využívá lesní...

Ve třech oblastech Ústeckého kraje má být v budoucnu snazší postavit větrné elektrárny. Počítá s tím návrh na vymezení akceleračních zón, který představilo ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o...

6. května 2026  6:17

Ze sta hektarů už jen pět. Dohašení požáru v Českém Švýcarsku bude bez letadel

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na pět hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v...

5. května 2026  8:26,  aktualizováno  23:50

Nymburští rozebrali Ostravu třetí stovkou, v semifinále jsou i Pardubice. Brno se drží

František Rylich, David Böhm a Jaquan Lawrence (zleva) slaví nymburský koš.

Nymburští basketbalisté vyhráli 116:70 v Ostravě a po vítězství 4:0 na zápasy postoupili v ligovém play off do semifinále. Stejným poměrem ukončily sérii také Pardubice, které uspěly 79:71 v Písku....

5. května 2026  19:34,  aktualizováno  22:25

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Bouřky vtrhly na západ Česka. Hrozí nárazy větru v rychlosti až 60 kilometrů v hodině

Bouřková situace v Česku (5. května 2026)

Do západní části Česka dorazily silné bouřky. Nejsilnější jsou aktuálně v Karlovarském kraji a postupně i na západě Ústeckého kraje, uvedli meteorologové.

5. května 2026  21:34

VIDEO: Místo blížících se bouřek začala kamera Ústavu fyziky atmosféry snímat židli

Záběr kamery ČHMÚ v Kopistech na Mostecku. (5. května 2026)

Malebnou scenérii z webkamery na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu v mosteckých Kopistech v úterý odpoledne vystřídaly záběry kancelářské židle. Záznam sice pochází ze stránek ČHMÚ, ale...

5. května 2026  16:11,  aktualizováno  17:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.