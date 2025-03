OBRAZEM: Ledoví vlci i olympioničky. Jak otužilci vytvořili světový rekord

8:16

Jezero Most se o víkendu stalo místem s nejvyšší hustotou otužilců na metr čtvereční. Zápis do Guinnessovy knihy rekordů zajistilo 2 461 ledových mužů, žen i dětí. Voda měla mezi třemi až pěti stupni Celsia. Akci uspořádal dvojnásobný světový rekordman v plavání a potápění pod ledem David Vencl. „Rád bych zmínil jednoho chlapíka, který tyto eventy zvládal výborně - Ježíše, který nakrmil 15 tisíc lidí. Byl schopný to zorganizovat během odpoledne, ale měl podporu shora. U nás to byla tvrdá tříměsíční práce několika lidí,“ řekl s nadsázkou Vencl.