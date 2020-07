Otčím, který dostal 22 let za utýrání nevlastního syna, zemřel ve věznici

„Mohu potvrdit, že v současné době šetříme úmrtí vězněné osoby,“ sdělila portálu iDNES.cz tisková mluvčí generálního ředitelství vězeňské služby České republiky Petra Kučerová.

„Bližší informace s ohledem na průběh šetření a GDPR sdělovat nemohu,“ doplnila Kučerová.

Na dotaz redakce, zda se jednalo o sebevraždu nebo cizí zavinění mluvčí uvedla: „Na cele byl sám.“

S myšlenkou, že by se mladý muž zabil sám, se však nehodlají smířit jeho rodiče. „Dva dny před soudem jsme za ním byli. Řekl nám, že by si na život nesáhl a že si svůj trest chce odsedět,“ řekli Expresu.cz zdrcení rodiče.

Vrahovy rodiče o smrti syna informovala policie. „Přišla k nám policie a předala nám oznámení o smrti syna. Že jim přišel fax a mají nám to předat,“ řekl otec Josefa Kuči.

Od policistů se prý ale jinak nedozvěděli nic. A tak se rodiče snažili dovolat vězeňské službě, aby zjistili, co se synovi stalo.

„Prakticky nic nevíme. Jen nám řekli, že vyloučili cizí zavinění, ale že nám víc říct nemohou, dokud to nevyšetří. Ale nám je to divné. Když jsme s ním mluvili naposledy, to bylo dva dny před soudem, řekl nám, že nemá v úmyslu si brát život. Že ho nic nezlomí a že si svůj trest chce odsedět,“ dodal otec zemřelého vězně.

24. června 2020

Pravomocný rozsudek si dvaadvacetiletý Josef Kuča vyslechl před týdnem ve středu 27. června. Pražský vrchní soud ho poslal na 22 let do vězení. Jeho čin kvalifikoval jako vraždu. Na krajském soudu původně muž dostal 16 let za těžké ublížení na zdraví.

„Za svou zhruba 40letou praxi jsem se s takovým nakládáním s nezletilým dítětem ještě nesetkal. Svědčí o naprosté neúctě k lidskému životu i o určitém sadismu, kdy jsou rány zasazovány do míst, kde jsou ještě nezhojená zranění,“ uvedl minulou středu předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Muž, jenž žil s dítětem a jeho matkou ve společné domácnosti, chlapce několik měsíců bil dlaněmi i vařečkou, pálil cigaretami či žehličkou, posazoval na sporák, kousal po celém těle, sprchoval studenou vodou nebo nechával klečet s nataženýma rukama, na které pokládal knížky. Dítě nakonec loni v únoru zemřelo.