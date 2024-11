Jako z dob, kdy mordovali prostitutky. V Litoměřicích spílají úsporným lampám

„Chodím večer venčit psa a nemůžu po něm pořádně uklidit – vždyť ani nevidím ten exkrement, který mám sebrat,“ popisuje pan Mirek situaci v ulicích u supermarketu Lidl. Dodává, že v létě, kdy bylo dlouho světlo, mu nové osvětlení tolik nevadilo, ale když se na podzim začaly dny zkracovat, začalo mu být na obtíž. „Chápu, že jsou tahle svítidla úspornější a město ušetří, ale lidé nevidí,“ poznamenává.

Kritiku si nové osvětlení vysloužilo také na sociálních sítích. „V ulicích je teď vidět kulový. Je skoro tma a člověk si připadá jako v temných uličkách za doby Sherlocka Holmese, kdy se mordovaly prostitutky. To mají živly volnou ruku a policie o dost víc práce,“ píše například jeden z uživatelů pod facebookovým příspěvkem, v němž radnice v srpnu informovala o druhé etapě výměny světel.

„Byl jsem zvědavý, jak budou svítit, ale bohužel nepoznám, kdy se světla rozsvítila. V Litoměřicích nastala doba temna,“ dodává další.

Podle mluvčí litoměřické radnice Michaely Rozsypalové jsou ale nová světla vyhovující. „Město Litoměřice si na celkovou obnovu soustavy veřejného osvětlení nechalo vypracovat pasport veřejného osvětlení a projektovou dokumentaci včetně zatřídění komunikací dle třídy osvětlenosti, tak aby svítidla odpovídala předpisům a normám. Zohledněno bylo i doporučení ministerstva životního prostředí na eliminaci světelného smogu,“ popisuje.

Dodává, že veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení a po dodavateli, který podal nejvhodnější nabídku, byl následně požadován vzorek, který prošel testováním. Vyhověl a tato světla byla použita při první a druhé etapě výměny osvětlení, které probíhaly od května do června a od srpna do října.

Lidé to vnímají převážně pozitivně, zní z radnice

Výměnu starých světel za LED technologii vnímají podle Rozsypalové občané převážně pozitivně. „Zaznamenali jsme samozřejmě i negativní komentáře, zejména prostřednictvím sociálních sítí. K oficiálnímu nahlášení problému však došlo ve třech případech,“ popisuje s tím, že v prvním případě se jednalo o poškození lampy a v druhém o opomenutí výměny jednoho svítidla, přičemž oba tyto problémy jsou již vyřešeny.

V posledním případě šlo o velký rozestup mezi lampami. „Tento případ byl konzultován s příslušnými pracovníky a tuto problematiku vede Odbor územního rozvoje v evidenci,“ říká mluvčí.

Město se již chystá na třetí, poslední etapu výměny osvětlení. V srpnu podalo žádost o dotaci a v současné době probíhá zadávací řízení na dodavatele. Podle Rozsypalové se použijí stejná světla jako v prvních dvou etapách.

„Na obnovu soustavy veřejného osvětlení byla vypracována projektová dokumentace, tak aby navrhovaná svítidla odpovídala normám a předpisům. Po ukončení akce byl zhotovitelem vypracován protokol o měření osvětlení, kde veškeré výsledky byly vyhovující. Město Litoměřice tudíž nemělo důvod k úpravě podmínek zadávacího řízení na dodavatele osvětlení 3. etapy,“ vysvětluje.

Předpokládaná hodnota akce je podle mluvčí stanovena na částku 13,5 milionu korun, kdy je požádáno o dotaci 10 milionů korun. „Částka a výše dotace se však bude odvíjet od vysoutěžené ceny,“ říká mluvčí.

Kdy přesně by měla poslední etapa proběhnout, záleží podle ní na získání dotace. Město již dříve na svém webu uvedlo, že pokud se podaří získat dotace na všechny etapy, měla by kompletní výměna svítidel skončit v roce 2025.

Díky novým svítidlům by se měla úspora elektrické energie dostat až na 80 procent. Jako další pozitivum uvádí Rozsypalová například to, že mají oproti těm starým výrazně delší životnost a nemusí se tak často měnit. „Dále umožňují směřování světla tam, kde je potřeba, což snižuje světelné znečištění. LED svítidla celkově přinášejí vyšší efektivitu a ekologickou šetrnost. To je také důvod, proč se v celé řadě měst a obcí staré technologie ve veřejném osvětlení nahrazují,“ dodává.

S Rozsypalovou souhlasí například i Litoměřičan Martin. „Za mě je nové osvětlení v pořádku. Lampy už nesvítí nahoru, jako to bylo dříve, a je tak méně světelného smogu. A navíc to znamená úsporu energie,“ pochvaluje si.