O nálezu jako první informoval server Aktualne.cz.
„Bylo učiněno několik drobných nálezů, které mohou souviset s událostmi na přelomu května a června 1945,“ potvrdil pro iDNES.cz archeolog Vojtěch Peksa, který na místě provádí archeologický průzkum.
Podrobnosti ale odmítl specifikovat s tím, že se případem zabývá Vrchní státní zastupitelství v Praze.
„Oznámení o nálezu lidských kosterních pozůstatků nám bylo doručeno. Aktuálně je toto podání vyhodnocováno za účelem stanovení dalšího postupu,“ sdělil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
O tom, co se pod zemí našlo, se spekuluje mezi místními obyvateli – mluví se o části oblečení a kosti.
Možnou souvislost s tragickými událostmi z roku 1945 připouští Vojtěch Michalák, předseda správní rady Nadačního fondu Postoloprty 1945.
„Zatím přesně nevíme, co všechno se našlo. To musí určit až další archeologický průzkum, který přesně identifikuje ostatky i případné osobní předměty. Je ale pravděpodobné, že jde o oběť zastřelenou v kasárnách během poválečného masakru. Přímo v místě nálezu se nacházel vojenský příkop, který byl stejně jako další v okolí zaházen těly obětí,“ uvedl Michalák.
Nadační fond usiluje o vznik památníku poválečného masakru, který přímo na tomto místě chybí, a prohlášení lokality za kulturní památku. Fond kvůli tomu dal podnět na ministerstvo kultury.
Stavební práce v bezprostředním místě nálezu okamžitě ustaly. V pondělí dělníci pracovali na druhé straně parcely, kde vznikají řadové domy. Místo nálezu se nachází v prostoru, kde v areálu kasáren býval vojenský příkop.
Na prostranství, kde má za čas vzniknout několik bytových a rodinných domů, ještě před pár lety stály vojenské kasárny. Postaveny byly ve třicátých letech 19. století. V roce 2016 je srovnaly se zemí buldozery.
Úkolem bylo „vyčistit“ Postoloprty
Kasárny za sebou mají pohnutou minulost. Po skončení 2. světové války v roce 1945 se staly sídlem štábu 1. divize československé armády, k níž se připojily i Revoluční gardy. Jejich úkolem bylo „vyčistit“ Postoloprty, Žatec a okolní vesnice od německého obyvatelstva.
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Přímo v kasárnách byli internováni hlavně muži. Podle zaznamenaných svědectví je zde věznitelé trýznili a vraždili. Přímo na kasárenském dvoře zastřelili pět chlapců ve věku od 12 do 15 let.
Uvádí se, že během takzvaného Postoloprtského masakru bylo bez soudu zabito nejméně 763 internovaných civilních německy mluvících obyvatel, pohřbeni byli do hromadných hrobů ve městě a okolí. Podle některých odhadů bylo mrtvých až přes 2 300.
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3. června 2026