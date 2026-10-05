Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dělníci našli v kasárnách lidské ostatky, může jít o oběť poválečného masakru

Miroslava Strnadová
  14:39
Stavební práce v bezprostředním místě nálezu okamžitě ustaly. V pondělí dělníci...

Stavební práce v bezprostředním místě nálezu okamžitě ustaly. V pondělí dělníci pracovali na druhé straně parcely, kde vznikají řadové domy. Místo nálezu se nachází v prostoru, kde v areálu kasáren býval vojenský příkop. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Na místě někdejších dragounských kasáren v Postoloprtech na Lounsku, kde se po...
„Bylo učiněno několik drobných nálezů, které mohou souviset s událostmi na...
Na prostranství, kde má za čas vzniknout několik bytových a rodinných domů,...
Kasárny za sebou mají pohnutou minulost. Po skončení 2. světové války v roce...
7 fotografií
Na místě někdejších dragounských kasáren v Postoloprtech na Lounsku, kde se po skončení druhé světové války odehrálo masové vraždění německého obyvatelstva a nyní tam probíhá výstavba obytné čtvrti, našli dělníci kosterní pozůstatky. Zda jde o oběť poválečného masakru, v současné době zkoumají odborníci.

O nálezu jako první informoval server Aktualne.cz.

„Bylo učiněno několik drobných nálezů, které mohou souviset s událostmi na přelomu května a června 1945,“ potvrdil pro iDNES.cz archeolog Vojtěch Peksa, který na místě provádí archeologický průzkum.

Podrobnosti ale odmítl specifikovat s tím, že se případem zabývá Vrchní státní zastupitelství v Praze.

„Oznámení o nálezu lidských kosterních pozůstatků nám bylo doručeno. Aktuálně je toto podání vyhodnocováno za účelem stanovení dalšího postupu,“ sdělil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.

Stavební práce v bezprostředním místě nálezu okamžitě ustaly. V pondělí dělníci pracovali na druhé straně parcely, kde vznikají řadové domy. Místo nálezu se nachází v prostoru, kde v areálu kasáren býval vojenský příkop.
Na místě někdejších dragounských kasáren v Postoloprtech na Lounsku, kde se po skončení druhé světové války odehrálo masové vraždění německého obyvatelstva a nyní tam probíhá výstavba obytné čtvrti, našli dělníci kosterní pozůstatky.
„Bylo učiněno několik drobných nálezů, které mohou souviset s událostmi na přelomu května a června 1945,“ potvrdil pro iDNES.cz archeolog Vojtěch Peksa, který na místě provádí archeologický průzkum.
Na prostranství, kde má za čas vzniknout několik bytových a rodinných domů, ještě před pár lety stály vojenské kasárny. Postaveny byly ve třicátých letech 19. století. V roce 2016 je srovnaly se zemí buldozery.
7 fotografií

O tom, co se pod zemí našlo, se spekuluje mezi místními obyvateli – mluví se o části oblečení a kosti.

Možnou souvislost s tragickými událostmi z roku 1945 připouští Vojtěch Michalák, předseda správní rady Nadačního fondu Postoloprty 1945.

„Zatím přesně nevíme, co všechno se našlo. To musí určit až další archeologický průzkum, který přesně identifikuje ostatky i případné osobní předměty. Je ale pravděpodobné, že jde o oběť zastřelenou v kasárnách během poválečného masakru. Přímo v místě nálezu se nacházel vojenský příkop, který byl stejně jako další v okolí zaházen těly obětí,“ uvedl Michalák.

Nadační fond usiluje o vznik památníku poválečného masakru, který přímo na tomto místě chybí, a prohlášení lokality za kulturní památku. Fond kvůli tomu dal podnět na ministerstvo kultury.

Stavební práce v bezprostředním místě nálezu okamžitě ustaly. V pondělí dělníci pracovali na druhé straně parcely, kde vznikají řadové domy. Místo nálezu se nachází v prostoru, kde v areálu kasáren býval vojenský příkop.

Na prostranství, kde má za čas vzniknout několik bytových a rodinných domů, ještě před pár lety stály vojenské kasárny. Postaveny byly ve třicátých letech 19. století. V roce 2016 je srovnaly se zemí buldozery.

Úkolem bylo „vyčistit“ Postoloprty

Kasárny za sebou mají pohnutou minulost. Po skončení 2. světové války v roce 1945 se staly sídlem štábu 1. divize československé armády, k níž se připojily i Revoluční gardy. Jejich úkolem bylo „vyčistit“ Postoloprty, Žatec a okolní vesnice od německého obyvatelstva.

Arcibiskup v outdoorovém. Přibyl vyrazil na pochod připomínající vraždění Němců

Přímo v kasárnách byli internováni hlavně muži. Podle zaznamenaných svědectví je zde věznitelé trýznili a vraždili. Přímo na kasárenském dvoře zastřelili pět chlapců ve věku od 12 do 15 let.

Uvádí se, že během takzvaného Postoloprtského masakru bylo bez soudu zabito nejméně 763 internovaných civilních německy mluvících obyvatel, pohřbeni byli do hromadných hrobů ve městě a okolí. Podle některých odhadů bylo mrtvých až přes 2 300.

3. června 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stovka nájemníků musí pryč. Majitelce dluží milion, jeden ji úmyslně vytopil

Premium
Domy v Klíšské ulici v Ústí nad Labem, ze kterých se po ukončení nájemních...

Přes sto lidí ve dvou domech v Klíšské ulici v Ústí nad Labem se ocitlo bez nájemní smlouvy. Jde zejména o příjemce sociálních dávek. Koncem srpna kvůli prodeji domů obdrželi oznámení, že jejich...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Miloš Zeman podpořil v Chomutově Rajchla. Žádná změna dresu to není, tvrdí

Bývalý prezident Miloš Zeman podpořil v Chomutově kandidáty Rajchlova hnutí...

Strana PRO Jindřicha Rajchla, která v Chomutově kandiduje na společné kandidátce s SPD a Motoristy pod hlavičkou Chomutov sobě, vytáhlo v předvolební kampani bývalého prezidenta. Do města pozvalo...

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Dělníci našli v kasárnách lidské ostatky, může jít o oběť poválečného masakru

Stavební práce v bezprostředním místě nálezu okamžitě ustaly. V pondělí dělníci...

Na místě někdejších dragounských kasáren v Postoloprtech na Lounsku, kde se po skončení druhé světové války odehrálo masové vraždění německého obyvatelstva a nyní tam probíhá výstavba obytné čtvrti,...

5. října 2026  14:39

ANO hodlá vykupovat byty z městských peněz, říká ústecký lídr Tomáš Hrubý

Tomáš Hrubý má podle představ ústeckého ANO nahradit současného primátora Petra...

V Ústí nad Labem zvítězilo v roce 2022 ANO s bezmála 29 procenty hlasů, lídr byl dosavadní primátor Petr Nedvědický. Podobný výsledek, tedy vítězství, by bral i Tomáš Hrubý, který kandidátku vede do...

5. října 2026  11:58

Frustrovaný Kämpf, nadšený Hlava po otočce: Chtěl jsem být v Litvínově vidět

Radost kladenských hokejistů

Ať jsem vidět! předsevzal si kladenský hokejista Nicolas Hlava před zápasem v Litvínově. A na svém bývalém ledě nepřehlédnutelný byl. Dvěma asistencemi postrčil Rytíře k nedělnímu obratu z 0:2 na 3:2...

5. října 2026  8:20

V Teplicích nechtějí přespolní ze záchytky, z města je nově vyprovází policie

Interiér teplické záchytné stanice, která je v areálu nemocnice. Ta spadá pod...

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice v Teplicích, která je jedinou v Ústeckém kraji, přijala od října nové pravidlo. Tepličané si totiž stěžují na kumulaci bezdomovců, kteří jsou...

5. října 2026  7:11

Možná jsem autista. Nejmladší profitrenér: Do fotbalu jsem zažraný, snad nevyhořím

Premium
Dominic Rajna, asistent trenéra druholigového FK Viagem Ústí nad Labem.

Spolužáci na střední škole šli o přestávce na svačinu, on zůstal v lavici s hlavou zabořenou do notebooku a zaníceně ladil fotbalové taktiky. „Vypadal jsem pro ně jako outsider. Prostě čudně,“ řekne...

5. října 2026

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

Kandidátka na desátý pokus. V Brodci skončí „bezvládí“, trvá rekordně dlouho

Petr Kotek, lídr jediné kandidátky v Brodci na Lounsku

Dlouhé „bezvládí“ brzy skončí v Brodci na Lounsku. Po devíti neúspěšných pokusech tu místní obyvatelé poskládali kandidátku do komunálních voleb. Chtějí obec opět nastartovat. Rozvoj vesnice se totiž...

4. října 2026  8:14

Známá Díra v centru? Do půl roku se tam bude parkovat, slibuje lídr Jednoho Ústí

Tomáš Vohryzka.

„Ústí nad Labem rozhodně není hnusné město. Je to město, o které se léta nikdo pořádně nestaral,“ říká Tomáš Vohryzka, lídr Jednoho Ústí a jeho kandidát na primátora v nadcházejících komunálních...

3. října 2026  14:47

Brutální útok v Teplicích. Napadený musel na operaci, policie obvinila mladistvé

ilustrační snímek

Až téměř po roce padla obvinění v případu bitky, která se odehrála loni v listopadu před restaurací U Veselého mandlu v Kollárově ulici v Teplicích. Na místě tehdy došlo k hromadnému...

3. října 2026  14:17

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

2. října 2026,  aktualizováno  21:44

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Kadlecová nalákala Američanky do Chomutova na druhou mámu. Chce medaili

Valentýna Kadlecová (vlevo) z Chomutova se dere ke koši Chartres.

Když basketbalová reprezentantka Valentýna Kadlecová lákala své bývalé spoluhráčky z americké Indiany Chloe Mooreovou-McNeilovou a Karoline Striplinovou do ligového Chomutova, slíbila jim kvalitní...

2. října 2026  17:11

Nebe nad Krušnými horami. Na vítěze nejhezčí fotografie čeká originální cena

Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami

Otevřené nebe nad Krušnými horami je název fotografické soutěže, kterou vyhlásila skupina Sev.en Česká energie. Autoři poslali celkem 45 snímků. O tom nejhezčím z nich může ve virtuální galerii...

2. října 2026  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.