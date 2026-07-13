„Na začátku léta k nám dorazilo enormní množství návštěvníků. To mělo zásadní vliv na kvalitu vody, která se výrazně zhoršila,“ vysvětlila krok města místostarostka Lenka Říhová (Společně pro Osek).
Město nechalo vodu v nádrži vyčistit a nyní je její kvalita podle místostarostky opět v normě. Nová pravidla mají platit minimálně do konce července. „Následně celou situaci vyhodnotíme a rozhodneme, zda v tomto režimu budeme pokračovat, nebo vstup opět uvolníme bez omezení,“ doplnila místostarostka.
Stopka pro jednorázové vstupné
Maximální kapacita areálu je stanovena na 800 lidí. Bránou teď projdou výhradně ubytovaní hosté z oseckého kempu nebo držitelé předplacených městských karet. Jednorázové vstupné na koupaliště v současné době nelze zakoupit.
Standardní permanentka vyjde na 1 200 korun. Studenti a senioři zaplatí 550 korun, děti od 3 do 6 let 150 korun. Občané Oseka s trvalým pobytem mohou na pořízení karty využít finanční příspěvek od města. Pro srovnání: jednorázové standardní vstupné je 130 korun. Studenti a senioři zaplatí 70 korun, děti 60 korun.
Celosezónní karta přitom neslouží jen ke koupání. Držitelům umožňuje opakovaný vstup také do sousedního 3D bludiště nebo do městského sportovního areálu, který nabízí boulderingovou stěnu a hřiště pro různé druhy sportů, či slevu na různé akce ve městě.
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V Oseku mají místní na koupališti opět slevu, nyní už inspekce souhlasí
Regulace vstupu na osecké koupaliště není novým tématem. Radnice pravidla pro návštěvníky řešila už v minulosti, kdy její kroky přitáhly pozornost České obchodní inspekce (ČOI). Před lety totiž město zavedlo systém, který výrazně finančně zvýhodňoval místní obyvatele na úkor přespolních návštěvníků.
Podle místostarostky může být za zvýšeným zájmem o osecké koupaliště i to, že je uzavřené koupaliště v nedalekém Litvínově. Probíhá tam rekonstrukce bazénů a v areálu se staví také nová plavecká hala.