U požáru aktuálně zasahuje 17 jednotek. „Vyhlášený je třetí stupeň poplachu,“ uvedli hasiči na síti X. K zásahu povolali policejní vrtulník. Hoří v části obce Hrad Osek.
Hoří les na Teplicku. Hasiči povolali vrtulník, práci jim komplikuje vítr
Zbudovala bezvadnou cyklostezku, má ale platit miliony na pokutě. Zničí nás, tvrdí firma
Až k soudu může doputovat spor mezi Ústeckým krajem a společností Stavby Cikánek z Terezína, která stavěla část cyklotrasy Labská stezka. Kraj požaduje po firmě zaplacení několikamilionové pokuty...
„Příšerný zvuk.“ Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci
Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma...
Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru
V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.
KVÍZ: Cibulák zná každý. Opravdu? Nepletete se?
Kdo by ho neznal. Je to celosvětově nejoblíbenější dekor na porcelánu. Cibulák, cibulový vzor, Zwiebelmuster… Za národní vynález ho mylně považují mnozí našinci, Němci, ale třeba i Finové. Cibulák má...
Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy
Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...
Fanoušci tepou do Teplic, Řepka klub brání: Na áčko nekašleme, nejsme loseři
Pod palbou. Fanoušci ostřelují fotbalové Teplice na sociálních sítích za další pád do ligové skupiny záchranářů, ředitel klubu Rudolf Řepka salvu kritiky odráží. Postavil se i za trenérský štáb...
Nepoučitelný dealer. Za střelbu na „zákazníka“ si vyslechl už šestnáctý trest
Ústecký krajský soud poslal za pokus o vraždu ve Šluknově na Děčínsku muže na 14 let a šest měsíců do vězení. Muž výstřelem zasáhl řidiče automobilu, který by bez lékařské péče zemřel....
Děčín zvrátil duel v Brně, střelecký souboj potěšil víc Dawese. Opava zaskočila Ústí
Brněnští basketbalisté prohráli druhé čtvrtfinálové utkání s Děčínem v ligovém play off 89:98, přestože v třetí čtvrtině vedli o deset bodů. Obhájci stříbrných medailí na rozdíl od pondělního zápasu...
Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?
Vyprodaný stadion vyvolával jeho jméno, on si pak udělal na památku fotku s bratry Kašovými. Vítězná baráž s Jihlavou byla tečkou za čtyřletou štací hokejového útočníka Nicolase Hlavy v Litvínově,...
V offsidu už 14 let. I kvůli historii chceme Viktorku v lize, hlásí žižkovský trenér
Muži v offsidu? Pokud tím rozumíme neúčast mezi českou elitou, jsou v něm fotbalisté Žižkova už 14 let. Apetit dostat se z ústraní zpátky na prvoligové výsluní pod televizní věží roste, loni útočili...
Proměna obřího ghetta je dál ve hře. Šluknov požádá o evropské stamiliony
Radnice ve Šluknově na Děčínsku požádá o evropskou dotaci ve výši 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) na odkup bytových domů na místním problémovém sídlišti. Jedná...
Miminko hodila do kontejneru. Důležité tvrzení o těhotenství teď zpochybnila kamarádka
Mladá žena, která na podzim 2024 odložila své novorozené dítě do kontejneru v Ústí nad Labem, podle svědkyně věděla, že je těhotná. Obžalovaná to v přípravném řízení popřela. V úterý vyslýchaná...
Synovec popsal, jak pár utýral jezevčíka. Jeho matka se nám mstí, tvrdí obžalovaní
Teplický okresní soud dnes pokračoval v projednávání případu utýraného jezevčíka. Oba obžalovaní, někdejší partneři Vladislav Trejbal a Mercedes Treyová, odmítli, že by štěně trýznili a tím mu...
Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec
Své první dva domácí góly za druholigový fotbalový Viagem dal Alan Do Marcolino hlavou, což u této 194 centimetrů vysoké věže z Gabonu asi nikoho nepřekvapí. Ani kouč Svatopluk Habanec ale nečekal,...
Brněnští basketbalisté zdolali na úvod play off Děčín. Hradec se přiblížil záchraně
Čtvrtfinálový program play off basketbalové NBL odstartoval pondělním vítězstvím Brna nad Děčínem 107:94. Třetí tým dlouhodobé části s šestým nasazeným týmem ani jednou neprohrával a průběžně vedl až...
Most zmodernizuje tramvajovou trať. Bude uživatelsky přívětivá, říká architekt
Centrum Mostu čeká po více než čtyřiceti letech rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. Tamní dopravní podnik a magistrát vybraly zhotovitele, který tříkilometrový úsek za zhruba 600 milionů korun...