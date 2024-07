Město čistilo vodu v koupališti chemií. Skoro po 20 letech zjistilo, že nesmí

Voda v Oseku už na první pohled ke koupání neláká, je zbarvená do zelena, na povrchu se vyskytuje nevzhledný šlem a zřejmě také může být původcem zdravotních obtíží. „Zaznamenali jsme, jak si lidé stěžují, že mají nějaké vyrážky, což by mohlo být z vody v koupališti. Proto jsme ho uzavřeli,“ uvedl starosta Oseka Václav Krtek (Osek všem).

Na čištění koupaliště se podle něj vždy používala chemie. „Od roku 2006, kdy byla u koupaliště postavena čistička, probíhalo přidávání chemických látek řízené z čističky. Bohužel jsme na konci loňského roku zjistili, že město celá léta do přírodního koupaliště aplikuje chemii, ačkoliv se to nesmí,“ dodal starosta s tím, že pravděpodobně právě díky chemickým prostředkům nebylo koupaliště v předchozích letech nikdy uzavřeno pro špatnou kvalitu vody.

Jak mohla být chemie do přírodního koupaliště aplikována tak dlouho, chce starosta, který je ve funkci poslední dva roky, řešit. Podle něj by měl nést odpovědnost ten, kdo to v minulosti povolil. Město muselo za přidávání chemie zaplatit pokutu 10 tisíc korun.

Kdy se koupaliště návštěvníkům znovu otevře, není jasné. Radnice teď řeší, jak se s celým problémem vypořádat. Pro zlepšení kvality vody prý existují pouze dvě řešení.

Tím jednodušším a levnějším je aplikace bakterií do vody, schválit to ovšem musí hygienici, vodoprávní úřad a také krajský úřad. „Na jaře jsme si nechali zpracovat odbornou studii, podle které je vhodné do vody aplikovat bakterie. Všechna povolení už máme,“ vysvětlil starosta.

Než bakterie nasadí, je potřeba splnit několik podmínek. „Týden před použitím bakterií musíme informovat vodoprávní úřad, den před aplikací odebrat vzorky vody a za dva dny po aplikaci znovu,“ popsal Krtek.

Druhým možným řešením je převést současné přírodní koupaliště do kategorie umělé nádrže. Provést takovou změnu však podle Krtka není záležitost týdnů, ale měsíců a možná i let. „K takové změně se musí vyjádřit všechny dotčené orgány. A pravděpodobně to bude znamenat i nějaký zásah do provozu koupaliště. A další důležitou otázkou je, kolik to bude stát,“ nastínil starosta.

Podle velmi předběžných odhadů se může cena za rekonstrukci koupaliště, které pak bude splňovat všechny předpisy pro používání chemie na ošetření vody, vyšplhat až na 30 milionů korun.

Radnice počítá i s tím, že kdyby se přiklonila k levnějšímu použití bakterií, a ty by nezabraly, muselo by být koupaliště nadále zavřené. „Na to existuje jenom jediná odpověď. Pokud se kvalita vody nezlepší, tak v současné době nemáme legální cestu, jak to napravit, a koupaliště zůstane zavřené,“ uvedl starosta.

S návrhy na optimální řešení je zatím opatrný Roman Šťastný z krajské hygieny, který byl vodu v oseckém přírodním koupališti kontrolovat. „Zjišťujeme stav, který tam je. Je to přírodní koupaliště, kde by se chemické látky používat neměly. Musím se nejdřív seznámit s historií toho, co se tam dělo. Předpokládám, že nějaké výsledky nebudu mít ani v příštím týdnu. Na návrhy řešení je tak příliš brzy,“ poznamenal Šťastný.

Starosta ví, že současná situace vadí ubytovaným v přilehlém autokempu. Ten je opakovaně hodnocen jako nejlepší kemp v Ústeckém kraji, ale teď jeho pověst může utrpět. „Chtěla jsem tady strávit pár dní. Ale když se v tom vedru nemůžeme koupat, asi to zabalíme,“ zmínila jedna z ubytovaných, která sem přijela s celou rodinou.

Naštvaní jsou kvůli tomu i obyvatelé Oseka. Někteří si totiž pořídili celoroční permanentní vstupenku, se kterou mohou na všechna sportoviště ve městě s výraznou slevou, tedy i na koupaliště. „Lidé se oprávněně dotazují, jak to budeme řešit, když koupaliště není v provozu. Na mimořádném zastupitelstvu v příštím týdnu navrhnu, aby karty, které si lidé koupili letos, platily i v příštím roce,“ poznamenal Krtek.