Krása, za kterou nikdo nesmí. Unikátní klášterní knihovna slaví 300 let

Pavel Křivohlavý
  8:29
Veřejnosti je zcela nepřístupná. Bohužel. Jde totiž o naprosto překrásný barokní prostor. Řeč je o klášterní knihovně v Oseku na Teplicku, které právem patří přívlastek významná. Návštěvu se snaží alespoň zprostředkovat výstava Regionálního muzea v Teplicích nazvaná „Z tajů osecké klášterní knihovny“. Expozice připravená ke 300. výročí vzniku knihovny bude přístupná až do 15. února.

„Prostor, do kterého návštěvník výstavy vstoupí, má evokovat barokní sál osecké klášterní knihovny. Ta je pro veřejnost zamčena ‚na deset západů‘, protože její prostor je pojímán jako depozitář. Osecká klášterní knihovna je však nejvýznamnější historickou knihovnou v Ústeckém kraji a jedinou dochovanou interiérovou klášterní knihovnou v této oblasti, proto jsme se rozhodli zprostředkovat alespoň dojem, který toto zajímavé místo vyzařuje,“ říká Jiří Wolf, historik a kurátor klášterní knihovny od něhož vzešel impulz k uspořádání výstavy.

Klášterní knihovna v Oseku na Teplicku. Veřejnosti je nepřístupná.
Výstava Regionálního muzea v Teplicích nazvaná „Z tajů osecké klášterní knihovny“. Návštěvníci si mohou prohlédnout několik desítek inkunábulí a starých tisků.
Výstava Regionálního muzea v Teplicích nazvaná „Z tajů osecké klášterní knihovny“
Klášterní knihovna v Oseku na Teplicku. Veřejnosti je nepřístupná.
Klášterní knihovna v Oseku na Teplicku. Veřejnosti je nepřístupná.
17 fotografií

Cisterciácký klášter v Oseku u Duchcova pod Krušnými horami byl založen roku 1199, kdy velmož Slávek, předek pánů z Riesenburka, oseckým řeholníkům daroval řadu příjmů a vesnic. Původně románsko-gotický klášter ze 13. století byl později za účasti Octavia Broggia přestavěn do dnešní podoby vrcholně barokního areálu.

„Knihovna s barokním mobiliářem se nachází v jižním křídle prelatury, která pochází z období velké přestavby kláštera na přelomu 17. a 18. století. Barokní sál upoutá pozornost nejen svou výzdobou, ale i účelným sestavením knihoven, které v přízemí tvoří kolem tří stěn chodbu a nad ní ochoz s další řadou knihovních skříní. Výzdobou a barevností, škálou zlata, bílé, žluté a zelené barvy zapůsobí i dnes dojmem, kterého si tvůrci byli vědomi, jak dokládá latinský nápis nad hlavním vchodem do sálu ‚Non spectaculo sed usui‘ (Ne k podívání, ale k užívání),“ popisuje kurátorka knihovních sbírek muzea Jana Perutz Michlová.

Klášterní knihovna v Oseku však zřejmě vznikla už mnohem dříve než v roce 1725. Z dochovaných pramenů lze usuzovat, že zde už ve 13. století byly písařské dílny. Stanovy cisterciáckého řádu totiž předepisovaly svým příslušníkům těžkou fyzickou práci, ale bylo pamatováno i na četbu v ranních hodinách a v době odpočinku, a spotřeba knih prý byla veliká.

Jako hrdina Langdon. Dan Brown nakoukl do slavné Barokní knihovny Klementina

„Latinské přísloví ‚Claustrum sine armaria quasi castrum sine armanentarium‘ (Klášter bez knihovny je jako hrad bez zbrojnice), rozšířené v Evropě od 12. století, plně vystihovalo nezbytnost přítomnosti knihy v životě řeholní společnosti,“ podotýká Michlová.

Osecká klášterní knihovna za stovky let svého trvání přežila mnohé, několikeré vyplenění vojsky i zrušení. Nejhorší katastrofa však přišla po konci druhé světové války. V roce 1950 se klášter téměř přes noc změnil v internační tábor pro duchovní a místo, které po staletí skýtalo bezpečný domov mnoha generacím řeholníků, se stalo vězením. Od poloviny padesátých let se areál změnil ve zdravotní ústav pro postižené děti a později začal sloužit jako charitní domov pro řeholnice.

Nový režim se krutě podepsal i na osudech knihovních sbírek. „Dnes je v knihovně zhruba 24 tisíc svazků, před koncem války tam však bylo okolo šedesáti tisíc svazků. Většina z nich ale byla v padesátých letech odvezena,“ přibližuje Wolf.

Počátkem roku 1992 byl klášter navrácen cisterciáckému řádu a postupně se zde vystřídalo několik řeholníků a řeholních kandidátů. Od roku 2008 je však klášter bez mnišského konventu. V roce 1995 byl areál kláštera prohlášen národní kulturní památkou.

„V osecké klášterní knihovně se nyní nachází 320 rukopisů a vyšší desítky inkunábulí neboli prvotisků, které byly vytištěny před rokem 1500. Starých tisků, tedy knih vytištěných do roku 1800, je zde zhruba 22 tisíc,“ poznamenává Wolf s tím, že v barokní době osecká knihovna obsahovala teologii, filozofii, rétoriku, historii, kanonické a civilní právo a lékařství, ale chyběla zde díla botanická, zoologická a astronomická.

Wolf upozorňuje, že prvotisky z pozdního středověku se často vyznačují tím, že text je na stránce vytištěn ve dvou sloupcích a knihtiskaři na stránkách nechávali volná místa, do kterých pak iluminátoři ručně domalovávali barevné iluminace či zlacení. Prvotisky také na rozdíl od starých tisků nemají titulní stranu. Chybí tak jméno autora a místa či datum tisku.

„Na našem území bylo vytištěno okolo šedesáti inkunábulí. Většina prvotisků, které se nacházejí v osecké klášterní knihovně, však není české provenience. Zajímavostí těchto prvotisků je, a neplatí to jen pro ty české, že většinou byly tištěny v místním národním jazyku,“ doplňuje kurátor.

Na teplické výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout několik desítek inkunábulí a starých tisků. Jsou zde vystaveny krásně iluminované prvotisky biblí, knihy s gotickými vazbami nebo prvotisk spisu Tomáše Akvinského.

„Velmi zajímavý je starý tisk vydaný v Benátkách v roce 1593, který má exlibris tehdejšího majitele. Ten je pozoruhodný tím, že jde o portrétní exlibris. Málokdy se se nám totiž stane, že se můžeme podívat do tváře původnímu majiteli knihy,“ upozorňuje Wolf. Knihy osecké klášterní knihovny mají různý původ. Velká část z nich pochází například z cisterciáckého kláštera v Plasech. Byly zachráněny oseckými mnichy po klášterních reformách Josefa II. , který v roce 1782 zrušil přes 700 klášterů, jež nesloužily potřebám lidu.

„Knihy, které pocházejí z Plas, lze velmi dobře poznat na první pohled, liší se totiž svou vazbou. Jejich vazba je z hnědé usně, kdežto vazby původního oseckého knihovního fondu jsou z bílé kůže,“ líčí Wolf.

Místo schůdku vzácný klavichord

Vedle vzácných historických knih návštěvníci na výstavě uvidí velkoformátové snímky klášterní knihovny a jejího zdobení. Expozici vedle několika obrazů doplňují i dva globusy, které dříve sloužily v Plasech.

Poněkud překvapivým exponátem je hudební nástroj. Důvod jeho vystavení objasňuje Wolf: „Když jsme začali jezdit do osecké knihovny, byla na konci místnosti pod oknem široká dřevěná krabice, která vypadala jako schod. Domnívali jsme se, že tento schůdek má umožnit lepší postoj při výhledu z okna. Jednou jsme ale úplnou náhodou zjistili, že se nejedná o schůdek, ale o vzácný barokní klavichord, tedy předchůdce dnešního klavíru. Po zrestaurování si ho návštěvníci mohou prohlédnout na výstavě. Řada mnichů oseckého kláštera se totiž věnovala hudbě.“

Osecká klášterní knihovna je sice pro běžného návštěvníka nepřístupná, ale muzeum nabízí možnost, jak se s jejími nejvzácnějšími spisy seznámit. „Už několik let se snažíme osecké rukopisy digitalizovat. Zájemci si je mohou online prohlédnout například na portálu manuscriptorium.com nebo na stránkách našeho muzea. Časem by se zde měly objevit všechny osecké rukopisy,“ říká kurátorka Monika Dyškantová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Cikánka je lepší, styďte se.“ Učitele podezírají z rasismu, studentka se zhroutila

Premium
Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Soukromou střední školou Educhem v Meziboří na Mostecku otřásá vážné obvinění z rasistického a šikanózního chování ze strany učitele. Terčem se údajně stala patnáctiletá romská studentka prvního...

Na svobodu ještě ne. Soud zarazil propuštění 38 let vězněného vraha Vocáska

Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...

O propuštění doživotně odsouzeného vězně Zdeňka Vocáska bude znovu rozhodovat soud v Mostě. Případ na okres vrátil odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem, který rozhodl v neveřejném zasedání. Nejdéle...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

Obec se po 40 letech dočkala obchvatu, místní stavařům poděkovali závinem

Slavnostní zprovoznění obchvatu Žiželic na silnici I/27 z Mostu do Žatce (15....

Tříkilometrový obchvat obce Žiželice na Lounsku na silnici I/27 mezi Plzní a Chomutovem je hotový. Součástí je 380 metrů dlouhý most přes potok Hutná. Stavbu zahájenou v srpnu 2022 provázely...

Krása, za kterou nikdo nesmí. Unikátní klášterní knihovna slaví 300 let

Klášterní knihovna v Oseku na Teplicku. Veřejnosti je nepřístupná.

Veřejnosti je zcela nepřístupná. Bohužel. Jde totiž o naprosto překrásný barokní prostor. Řeč je o klášterní knihovně v Oseku na Teplicku, které právem patří přívlastek významná. Návštěvu se snaží...

21. prosince 2025  8:29

Pikantní zápas sparťana Hrabíka: randí se Šlégrovou dcerou, v Litvínově dal gól

Kryštof Hrabík dal za Spartu gól v Litvínově, odkud pochází jeho přítelkyně...

Duel v Litvínově získal pro sparťanského hokejistu Kryštofa Hrabíka punc pikantnosti, randí totiž s dcerou legendy a litvínovské ikony Jiřího Šlégra. Po páteční extraligové bitvě, ve které svým gólem...

20. prosince 2025  14:11

Prezidentský pár přijal romské fotbalové děti, které čelily rasismu ultras Baníku

Zástupci fotbalových klubů Mongaguá s českým prezidentem Petrem Pavlem a první...

Český prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě malé romské fotbalisty, kteří v listopadu cestou z turnaje v Děčíně čelili ve vlaku rasistickým urážkám ultras Baníku Ostrava. „Pro naše děti je to...

20. prosince 2025  11:30

Zmrazená euforie Litvínova, ztráta se nepohnula. Sukeľ: Na ostatní se neohlížíme

Litvínovský Matúš Sukeľ během utkání proti Spartě

Euforii z výhry nad Spartou po dvou letech zmrazil hokejistům Litvínova pohled na extraligovou tabulku. Ani po vítězství 3:2 nad lídrem se jejich ztráta na předposlední místo nepohnula, zůstává...

20. prosince 2025  11:04

Tvořil pro papeže či Expo. Opozdilcům dárek vyrobím i na Štědrý den, říká sklář

Jedno z „omrzlých“ děl Jiřího Pačinka

Vyrobil relikviář svaté Zdislavy pro papeže Františka nebo skleněné plastiky do filmu Na nože: Glass Onion s Danielem Craigem. Nebo třeba maskota pro český pavilon na letošní světovou výstavu Expo v...

20. prosince 2025  8:49

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Litvínovský útočník Ondřej Kaše leží na ledě po souboji v utkání se Spartou.

Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...

19. prosince 2025  21:59

Tragická nehoda na Ústecku. Dodávka spadla z mostu na střechu, řidič nepřežil

Nedaleko Ústí nad Labem spadla dodávka z mostu. Řidič nepřežil. (19. prosince...

Nedaleko Ústí nad Labem v pátek zemřel řidič dodávky, která po pádu z dálničního mostu skončila na střeše u železniční trati. Příčinou tragické havárie bylo pravděpodobně nepřizpůsobení způsobu a...

19. prosince 2025  16:31

Investice za 42 miliard. Těžba lithia v Krušných horách je možná, ukázala studie

Průzkumný vrt v Cínovci

Těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách a zpracovatelskému závodu v Prunéřově na Chomutovsku nebrání žádné technologické překážky, ukázala studie proveditelnosti. O realizaci rozhodnou akcionáři...

19. prosince 2025  15:37

Kriminalisté po 13 letech objasnili vraždu muže bez nohy, obvinili dva lidi

ilustrační snímek

Kriminalisté objasnili vraždu muže z Litoměřicka, jehož ostatky se našly po 13 letech letos v dubnu. Dva lidi obvinili z vraždy, hrozí jim až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Stíhaní jsou na...

19. prosince 2025  14:28

Na svobodu ještě ne. Soud zarazil propuštění 38 let vězněného vraha Vocáska

Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...

O propuštění doživotně odsouzeného vězně Zdeňka Vocáska bude znovu rozhodovat soud v Mostě. Případ na okres vrátil odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem, který rozhodl v neveřejném zasedání. Nejdéle...

19. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:41

Malé El Nordico – pochod fanoušků, chorea, 800 diváků: Tohle jinde nezažijete!

Kotel Válečníků a jejich chorea.

Basketbalový Děčín zase jednou pobláznili jeho fanoušci. Před pohárovým derby rezervního týmu Válečníků s ústeckou Slunetou se vydali na pochod městem po vzoru fotbalového svátku Sparta – Slavia a v...

18. prosince 2025  18:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.