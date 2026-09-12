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Nevídaný příběh obřích varhan. Brzdila je historie, na premiéru čekaly 93 let

Pavel Křivohlavý
  8:38
Velké varhany v klášterním chrámu v Oseku (září 2026)

Velké varhany v klášterním chrámu v Oseku (září 2026) | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Velké varhany v klášterním chrámu v Oseku (září 2026)
Velké varhany v klášterním chrámu v Oseku (září 2026)
V předchozí etapě byly v exteriéru obnoveny fasády s bohatou sochařskou...
Velké varhany v klášterním chrámu v Oseku (září 2026)
19 fotografií
Poprvé od svého postavení před 93 lety se naplno rozezněly velké varhany v klášterním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Oseku na Teplicku. Nástroj, který měl být v době svého vzniku největší ve střední Evropě, čekal na svou velkou premiéru téměř celé století. Musel se totiž opravit a k tomu také dostavět. Nyní si tak konečně mohou návštěvníci bohoslužeb a posluchači koncertů vyslechnout mohutný zvuk více než šesti tisíc píšťal.

„Velké varhany v klášterním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Oseku patří k největším v Česku. Mají čtyři manuály a dálkový stroj umístěný v severní části příčné lodi kostela. Varhaník může použít 83 rejstříků (zvukových barev – pozn. red.), v nichž hraje celkem 6 003 píšťal, tedy více, než kolik mají nové varhany v pražské svatovítské katedrále,“ popisuje správce kláštera a iniciátor oprav a dostavby nástroje Jindřich Koska s tím, že nové svatovítské varhany mají 5 755 rejstříků, ale varhaník tam má k dispozici 121 rejstříků.

Velké varhany na kůru oseckého kláštera postavila v roce 1933 firma Gebrüder Rieger z Krnova. Vybudovala elektropneumatický nástroj, který měl být největší ve střední Evropě. Dokončit se však podařily jen tři manuály se 76 rejstříky a 5 234 píšťalami. Čtvrtý manuál, který by ovládal vzdálený varhanní stroj umístěný v prostoru chrámové kopule, zůstal jen na plánech.

Velké varhany v klášterním chrámu v Oseku (září 2026)
Velké varhany v klášterním chrámu v Oseku (září 2026)
Velké varhany v klášterním chrámu v Oseku (září 2026)
V předchozí etapě byly v exteriéru obnoveny fasády s bohatou sochařskou výzdobou.
Velké varhany v klášterním chrámu v Oseku (září 2026)
19 fotografií

„Přišla válka, po ní vyhnání Němců, akce K (nezákonná násilná likvidace klášterů a mužských katolických řeholních řádů, která proběhla v komunistickém Československu v dubnu 1950 – pozn. red.), proměna kláštera v internační tábor pro řeholníky a řeholnice a dalších čtyřicet let postupné devastace. Obnova a dostavba varhan začala až v roce 2021, kdy se jí po vítězství ve výběrovém řízení ujala firma Ponča z Krnova,“ uvádí Jiří Nývlt z Biskupství litoměřického, které má klášter v užívání.

Náklady na rekonstrukci a dostavbu zbylé části varhan v oseckém klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie se vyšplhaly na více než 24 milionů korun. Opravy byly financovány z evropských projektů, jejichž dotace pokryla 95 procent nákladů.

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„Obnovený nástroj, který nabízí obrovské množství zvukových barev, dynamických možností a vjemů šíření zvuku z různých stran chrámového prostoru, si pochvalují také varhaníci Tatiana a Daniel Knut Pernetovi, kteří na osecké varhany hráli při jejich inauguraci.

„Je tam více úplně všechno. Je to veliký nástroj a takto měly varhany znít a hrát podle původních plánů. Mají však i svá specifika, protože mezi klávesou a píšťalou je elektrický vodič, nikoliv manuální ovládání,“ říká varhaník Daniel Knut Pernet, kterého doplňuje jeho žena Tatiana Pernetová. „Musela jsem si zvyknout na zpoždění a dozvuk čtvrtého manuálu, protože tím se ovládá dálkový stroj, který je umístěn až v blízkosti presbytáře, a proto se jeho zvuk ozývá až po delší chvíli než ostatní manuály,“ popisuje varhanice.

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Inaugurace velkých oseckých varhan, tedy slavnostní představení a uvedení do činnosti, proběhla pod patronací pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který souzvuk varhanních píšťal přirovnal k lidskému společenství.

„Od píšťaly se chce, aby zněla sama o sobě, ale současně se spojuje s těmi ostatními. Varhany mají být pestrobarevné a tvořit souzvuk. Podobně to máme ve společenství lidí. Každý jsme jiný, máme za úkol být každý sám sebou, být dobrý, ale zároveň vyjít s těmi druhými a v soužití a vztazích s nimi tvořit obecné a společné dobro: v rodině, v obci, ve společnosti, v církvi,“ zdůraznil Přibyl.

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