Dopravu v Děčíně už brzy zkomplikuje oprava frekventovaného mostu

Přestože se poslední oprava mostu dělala teprve před 11 lety, asfaltový povrch a izolace mostu jsou v havarijním stavu. Několik desítek řidičů dokonce řešilo se správcem komunikace poškození automobilu.

„Předpokládáme, že izolace mostu úplně nedrží s betonovou konstrukcí, tudíž asfalt není pevně spojen s izolací ani betonem. V ten moment asfalt ‚plave‘, láme se a tvoří se výtluky,“ popsal situaci Vít Plechatý z chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).



Během opravy dojde k odstranění stávající asfaltové vrstvy a k celoplošné opravě izolace na nosné konstrukci mostu. Chystané práce vyjdou ŘSD na 72 milionů bez DPH.

Kvůli neutěšenému stavu mostu se město několikrát na ŘSD obracelo, nakonec ale opravu zpozdila rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Labském nábřeží. „Pokud by došlo k souběhu prací, nebylo by v Děčíně vůbec možné přejet přes Labe a musel by být využíván ústecký Mariánský most,“ podotkl primátor Jiří Anděl (ANO).

Oprava mostu firmou Skanska, která má skončit příští rok v květnu, je rozdělena do dvou etap. V průběhu první proběhne rekonstrukce celé jižní části mostu včetně nájezdů i jednotlivých napojení. Druhá etapa se týká severní části.

Na prvním úseku budou pracovat stavbaři od září do listopadu, na druhém od března do května. „Před opravou proběhne na více zničené severní estakádě ve směru od Liberce zhruba týdenní prozatímní oprava asfaltového povrchu, aby byl severní most sjízdný. Pak může začít oprava jižní estakády od Ústí na Liberec,“ přiblížil Plechatý.

Přes most bude možné projíždět obousměrně vždy na neopravované části. Objízdné trasy budou značené.

Jízdu na silnici I/13 v Děčíně bude řidičům komplikovat i pokračující obnova povrchu v Teplické ulici i chystaná oprava křižovatky Saská a Teplická. „Žádáme řidiče o trpělivost, bude to náročné období, ale není zbytí,“ dodal primátor Anděl.