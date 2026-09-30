Dýchněte za mě, žádal policisty namol opilý řidič a nabízel jim úplatek

„Na nebezpečnou jízdu osobního vozidla upozornil policisty na sklonku uplynulého týdne oznamovatel prostřednictvím linky 158. Řidič měl kličkovat po komunikaci z Chomutova směrem na Otvice a ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu,“ říká policejní mluvčí Pavla Kofrová.
Po příjezdu na místo policisté nalezli vozidlo stát před kruhovým objezdem. Uvnitř se nacházel jeho řidič, který vykazoval známky požití alkoholu.
„Provedená dechová zkouška ukázala hodnotu 3,07 promile, s jejímž výsledkem řidič souhlasil. Druhou zkoušku však pětapadesátiletý muž odmítl,“ pokračuje Kofrová.
Muž policistům opakovaně nabídl, že pokud za něj jeden z nich provede dechovou zkoušku, finančně ho odmění.
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„Tím se podle zjištění policistů dopustil dalšího protiprávního jednání, neboť nabídl úplatek úřední osobě v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu. Řidičský průkaz mu policisté na místě zadrželi a další jízdu mu zakázali,“ podotýká policejní mluvčí.
Muž později nespolupracoval ani ve zdravotnickém zařízení. Odmítl lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu a zároveň nesouhlasil s výsledkem dechové zkoušky.
„Po vystřízlivění si na policejní služebně převzal obvinění z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a podplacení. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na šest let,“ doplňuje Kofrová.