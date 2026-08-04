Nehoda se stala před týdnem. Jak je patrné na videu zveřejněném policií, cyklista nejprve kličkoval po silnici ze strany na stranu, později se přesunul na chodník. Po chvíli stejně jízdu nezvládl, ztratil rovnováhu a s kolem spadl na auto.
„Policisté při dechových zkouškách naměřili muži hodnoty v rozmezí od 2,51 do 2,93 promile. Kvůli rozdílu mezi výsledky dechových zkoušek se cyklista podrobil odběru krve. Hladinu alkoholu, kterou v sobě měl, tak určí až rozbor krevního vzorku,“ uvedla chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Cyklista policistům řekl, že před jízdou vypil čtyři velká 12stupňová piva.
Po ukončení vyšetřování oznámí policisté přestupek příslušnému správnímu orgánu. Ten může cyklistovi uložit pokutu od sedmi do pětadvaceti tisíc korun. V případě způsobení dopravní nehody se horní hranice sazby pokuty zvyšuje na dvojnásobek.