Na rizikové operaci se podíleli lékaři různých oborů. Přednosta kliniky úrazové chirurgie Lubomír Kopp novinářům řekl, že je to první náhrada 3D implantátu hrudní kosti v ústecké nemocnici a druhá v České republice.
Šestatřicetiletý aktivní muž z Ústeckého kraje si nahmatal na hrudi bouličku, která omezovala pohyblivost ramene. Lékaři zjistili, že má nezhoubný rostoucí nádor. Jediným řešením bylo kompletně odstranit nádor v horní části hrudní kosti.
„Unikátnost operace spočívá v použití 3D titanového implantátu, který zajistí plnou funkci horní končetiny,“ řekla novinářům před operací lékařka z kliniky hrudní chirurgie Lucie Sochorová.
Pokud by pacient zůstal po odstranění nádoru bez 3D náhrady, nemohl by se už plně hýbat. „I při drobném úrazu by u něj hrozilo poranění cév, které hrudní kost kryje. V místě operace je spojení klíční a hrudní kosti, která zajišťuje stabilitu ramene a pohyblivost horních končetin,“ uvedla Sochorová.
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Lékaři museli odříznout velký prsní sval a další svaly, které umožňují pohyb hlavy. Ke zkrácení prvního a druhého žebra využili speciálně vytvořené šablony. Pak vložili implantát. Ten vznikl podle návrhu lékařů na 3D tiskárně, která umožňuje tisk z titanu.
Skládá se z devíti částí a 28 fixačních šroubů, pohyblivý spoj má zachovat přirozený pohyb ramen. Upravený povrch a kanálky umožňují připojení ke kostem, svalům a šlachám. Lidské tělo přijímá titan podle Koppa velmi dobře, pacient nepozná, že v těle má náhradu.
Od první návštěvy muže v Masarykově nemocnici po dnešní operaci uplynuly čtyři měsíce. Několik týdnů trvala výroba implantátu a další týdny schválení nákladné operace pojišťovnou. V horizontu dalších dvou až tří měsíců po dnešní operaci se bude moci pacient postupně vrátit k aktivnímu životu.
Unikátních operací s využitím 3D implantátů provedou lékaři v ústecké nemocnici zhruba pět až deset do roka. V Masarykově nemocnici už například pacientovi vložili 3D titanovou náhradu na místo chybějící části holenní kosti. Implantát vytvořil výrobce podle zadání chirurgů pacientovi na míru. Ještě před několika lety by o nohu přišel.