K prevenci není dobré nutit. Strach může zdraví zhoršovat, říká onkochirurg

Podle různých anket patříte mezi nejlepší lékaře Česka. V čem podle vás dnes spočívá skutečná špičkovost v chirurgii prsu? Je to technika operace, výsledky nebo i komunikace s pacientkou?
Ve skutečnosti je to kombinace všech těchto věcí. Komunikace s pacientkou je zásadní. Vysvětlit jí, co máme v plánu, a hlavně: čeho chceme léčbou dosáhnout. Jsem zastáncem toho, aby pacientka znala svou diagnózu a byla na celý proces připravená. Léčba totiž většinou operací teprve začíná a je důležité říct dopředu, že budou pravděpodobně navazovat další terapie a že to může trvat. Zároveň by lékař, který tato onemocnění operuje, měl mít přehled i o dalších léčebných postupech. Naším cílem je pacientku vyléčit, pokud to lze předpokládat. A i když je prognóza někdy horší, je třeba to sdělovat šetrně, ale pravdivě.
Operace pro karcinom prsní žlázy lze ve většině případů bezpečně a s dobrými výsledky operovat v režimu jednodenní chirurgie.