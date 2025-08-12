Úřady chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách, míní ombudsman

Úřady podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách. Schválení podle něj není možné bez souhlasu orgánu ochrany přírody, jako se to dělo v Ústeckém kraji u plánů pro hospodaření v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří.
Snímek z lesů nad Mariánským údolím v Krušných horách na Mostecku (duben 2023)

Snímek z lesů nad Mariánským údolím v Krušných horách na Mostecku (duben 2023) | foto: (c) Greenpeace - Ibra Ibrahimovič

Nejstarší dosud objevený buk v Česku roste na Mostecku. Na snímku je označen...
Snímek z lesů nad Mariánským údolím v Krušných horách na Mostecku (duben 2023)
Snímek z lesů nad Mariánským údolím v Krušných horách na Mostecku (duben 2023)
Snímek z lesů nad Mariánským údolím v Krušných horách na Mostecku (duben 2023)
Ekologická organizace Greenpeace si ombudsmanovi ohledně problematických lesních hospodářských plánů stěžovala, a to kvůli hrozbě zničení vzácných krušnohorských bukových lesů. Podle vyjádření ministerstva životního prostředí, které vyšetřování ombudsmana zmiňuje, nese proces schvalování lesních hospodářských plánů v Krušných horách známky nezákonnosti.

Ombudsman následně vyslovil názor, že samy úřady již nyní nemohou nezákonně schválené lesní hospodářské plány rušit a že právní úprava schvalování lesních hospodářských plánů je nevyhovující. Podle jeho závěru by po přijaté novele lesního zákona k podobným situacím již docházet nemělo, a proto své šetření uzavřel bez návrhu dalších kroků. Závěry ombudsmana potvrdila vedoucí jeho oddělení PR a marketingu Michaela Vaisová.

Krušnohorské bučiny chceme v UNESCO, musíme je zachránit, apeluje starosta

„Šetření ombudsmana potvrdilo to, na co upozorňujeme už roky: úřady neměly schvalovat lesní hospodářské plány bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Přesto k tomu došlo a stát odmítá situaci napravit. Vzácné bučiny v Krušných horách tak stále zůstávají bez skutečné ochrany,“ uvedl mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.

Podle ekologických organizací Greenpeace a Hnutí DUHA však zůstává i po zjištěních ombudsmana klíčový problém nevyřešený, když nezákonně schválené lesní hospodářské plány zůstávají v platnosti a určují hospodaření v Krušných horách na dalších několik let. Tyto plány umožňují majitelům žádat o rozsáhlá kácení v lesích, které by měly být chráněny.

Hnutí DUHA v této souvislosti podalo žalobu, ve které požaduje zrušení nezákonného schválení lesních hospodářských plánů pro státní podnik Lesy ČR – největšího vlastníka lesů v Krušných horách.

Kraj povolil kácení starých buků v Krušných horách, ekologové jsou proti

„Pokud by se nadále v Krušných horách kácelo podle nezákonně vydaných hospodářských plánů, zaniknou nenahraditelné části zdejších starých bučin. Soud by proto na základě naší žaloby měl nezákonné rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu zrušit,“ uvedl Jan Skalík z kampaně Divočina na beton Hnutí DUHA.

Sportovního turistu z Francie očaroval Jágr. A co Češi? Jste „tajemní“, říká

Pomyslně zabodl s dětmi prst do mapy. Litvínov? Pojedeme tam! A když francouzský sportovní fotograf Denis Broyer až posléze zjistil, že jde o město posedlé hokejem a zrovna v den jejich příjezdu...

10. srpna 2025  7:48

Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

Měl štěstí, že ho teplický stoper Dalibor Večerka napnutou nohou netrefil napřímo. I proto následně začali fanoušci diskutovat, zda vůbec měla být udělena červená karta. „Trochu jsem si podvrtnul...

9. srpna 2025  23:44

