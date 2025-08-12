Ekologická organizace Greenpeace si ombudsmanovi ohledně problematických lesních hospodářských plánů stěžovala, a to kvůli hrozbě zničení vzácných krušnohorských bukových lesů. Podle vyjádření ministerstva životního prostředí, které vyšetřování ombudsmana zmiňuje, nese proces schvalování lesních hospodářských plánů v Krušných horách známky nezákonnosti.
Ombudsman následně vyslovil názor, že samy úřady již nyní nemohou nezákonně schválené lesní hospodářské plány rušit a že právní úprava schvalování lesních hospodářských plánů je nevyhovující. Podle jeho závěru by po přijaté novele lesního zákona k podobným situacím již docházet nemělo, a proto své šetření uzavřel bez návrhu dalších kroků. Závěry ombudsmana potvrdila vedoucí jeho oddělení PR a marketingu Michaela Vaisová.
Krušnohorské bučiny chceme v UNESCO, musíme je zachránit, apeluje starosta
„Šetření ombudsmana potvrdilo to, na co upozorňujeme už roky: úřady neměly schvalovat lesní hospodářské plány bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Přesto k tomu došlo a stát odmítá situaci napravit. Vzácné bučiny v Krušných horách tak stále zůstávají bez skutečné ochrany,“ uvedl mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.
Podle ekologických organizací Greenpeace a Hnutí DUHA však zůstává i po zjištěních ombudsmana klíčový problém nevyřešený, když nezákonně schválené lesní hospodářské plány zůstávají v platnosti a určují hospodaření v Krušných horách na dalších několik let. Tyto plány umožňují majitelům žádat o rozsáhlá kácení v lesích, které by měly být chráněny.
Hnutí DUHA v této souvislosti podalo žalobu, ve které požaduje zrušení nezákonného schválení lesních hospodářských plánů pro státní podnik Lesy ČR – největšího vlastníka lesů v Krušných horách.
Kraj povolil kácení starých buků v Krušných horách, ekologové jsou proti
„Pokud by se nadále v Krušných horách kácelo podle nezákonně vydaných hospodářských plánů, zaniknou nenahraditelné části zdejších starých bučin. Soud by proto na základě naší žaloby měl nezákonné rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu zrušit,“ uvedl Jan Skalík z kampaně Divočina na beton Hnutí DUHA.