Za kruté týrání psa dostal muž vězení, nutné obraně soud neuvěřil

„Trest by měl dostat tvrdší, jeden a půl roku je málo. Ale i tak je to průlom. Mrzí mě, že násilí ve společnosti roste. Jestli budeme takovéto věci přehlížet, kam to dospěje?,“ řekl po vynesení čtvrtečního rozsudku strážník městské policie Václav Němeček, který týraného psa zachránil.

Podle soudu muž ani ne ročního křížence labradorského retrívra surově a opakovaně bil, čímž mu způsobil trvalé následky. Pes Ronny nevidí a má potíže s příjmem potravy.

„Psa musel mlátit a kopat. Pes měl také rozříznuté ucho, zlomenou vrchní čelist a roztříštěnou spodní čelist,“ popisuje strážník Němeček.

Majitel se k činu přiznal, ale tvrdil, že ho pes napadl. Soud však neuznal, že by šlo o nutnou obranu, protože týrání zvířete se opakovalo.

Ondrej Hován má už jeden záznam v trestním rejstříku. Skutku, jemuž čelí nyní, se dopustil necelé tři roky poté, co opustil brány vězení.

Psa Ronnyho zachránil před rokem strážník městské policie Václav Němeček.

„Telefonovala mi jedna paní, která mě na týraného psa upozornila. Nevěděla přesně, kde jeho majitel bydlí, ale popsala místo, kde bych jej měl hledat,“ říká strážník.

„Slíbil jsem jí, že se na to podívám. Při první obchůzce jsem ale nezjistil nic, tak jsem to zkoušel i další dny. Paní v telefonu říkala, že pes sténá a štěká, proto jsem ve vytipovaném domě chodil byt po bytě a poslouchal,“ popisuje Němeček.

Muž se zkoušel vylhat, ale prořekl se

Městský strážník upozorňuje, že musel postupovat opatrně: „Kdyby totiž majitel psa zjistil, že po něm jdeme, tak by zvíře třeba umlátil a někde zahodil. Pak by tvrdil, že mu psa zabili, aby se na nic nepřišlo.“

Třetí den strážník našel muže, který odpovídal popisu. „Když vyšel ze dveří, použil jsem fintu a zeptal jsem se ho, kdo tu v domě má psa. Muž si začal vymýšlet, že jeho soused chová dva psi,“ vypráví strážník.

„Než ale všechno řekl, proběhl mu jeho pes kolem nohou a zaběhl na hromadu hadrů. Bylo na něm vidět, že byl bit a měl zakrvavené ucho,“ dodává.

Zprvu mu Ondrej Hován lhal a vymýšlel si nesmysly. „Ale vzápětí řekl, že to přehnal. Tím se sám k činu přiznal,“ podotýká Václav Němeček.

Strážník psa zabavil a předal veterinářům. „Nyní je Ronny je u nového majitele a je šťastný. Ucho mu zachránili, ale oku už pomoci nedokázali,“ doplnil strážník.